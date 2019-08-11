Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Kemerin ses getirsin' kampanyasında yoğun bir ilginin olduğunu ifade ederek, "Hem bir farkındalık oluşturdu. Hem de kemer konusunda bize gelen tüm değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki, kemer konusunda yüzde 99'a varan bir duyarlılık var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle Ankara- Aksaray karayolunda denetim yaptıktan sonra Aksaray'a geldi. Bakan Soylu, burada Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü'nün kontrol noktasında polis ve jandarmanın yaptığı denetlemelere katıldı. Durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularının bayramlarını kutlayan Soylu, onları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçlardaki çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

Bakan Soylu, bayram nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik konusunda yoğun bir önlem alındığını belirtti. Bakan Soylu, dün 6 kişinin bugün ise 10 kişinin trafik kazası sonucu olay yerinden hayatını kaybettiğini belirterek, "Cuma günü itibariyle trafikte olay yerinde ölüm sayımız 6'dır. Cumartesi günü ise ölüm sayımız şu ana kadar 10'dur. Dün ve bugün olay yerinde ölen sayısı 16 ulaştı. Bu normal günlerin kayıplarının altında seyrediyor" dedi.

Trafikte dünden itibaren yoğunluk başladığını ifade eden Bakan Soylu, hangi bölgelerde yoğunluğun olduğunu anlattı. Bakan Soylu, 'Kemerin ses getirsin' kampanyasına da yoğun bir ilginin olduğunu kaydetti. Soylu, şunları söyledi:

"Hem bir farkındalık oluşturdu hem de kemer konusunda bize gelen tüm değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki, kemer konusunda yüzde 99'a varan duyarlılık var. Bütün vatandaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü araçta bizi en güvenli hale getirebilecek olan en önemli enstrüman da kemerimiz. Vatandaşlarımız kemer takma konusunda çok duyarlı hale geldi."

Bakan Soylu, "Gece yarısı 02.00 ile 07.00 arası bizim için kritik saattir. Burada tüm trafik ekiplerimiz, neredeyse uyandırma servisi gibi çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar araçlar ile sürücüleri durdurup, uykulu halleri varsa onların uykulu hallerini atmalarını sağlıyorlar. Bir de 2 saatte bir dinlenmelerinin altın kural olarak tavsiye ediyoruz. Genç ve tecrübesiz sürücülerin şehirlerarası yollarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA