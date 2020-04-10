Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Soylu, Emniyet Teşkilatı'nı makamında kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı'nı kabul etti.

10.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:48
Bakan Soylu, Emniyet Teşkilatı'nı makamında kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı'nı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyetle makamında bir araya geldi. Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan Polis Haftası'nı tebrik etti. Başarılı ve özverili çalışmalarının devamını diledi. Kabulde personelle sohbet eden Soylu'ya, teşkilat personeli tarafından çiçek takdiminde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Bakan Soylu, Emniyet Teşkilatı'nı makamında kabul etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Güney Afrika'da kabine üyeleri Kovid-19'la mücadele için maaşlarından bağış yapacak - Haber 16:18: Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:18: Gercüş'te korona virüs önlemli Polis Haftası kutlaması - Haber 16:18: Sorgun Kızılay Derneğinden Gıda Yardımı - Haber 16:18: Ordu'da ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımında bulunuldu - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber