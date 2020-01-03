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Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da katıldığı cenaze namazından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

03.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:06 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da katıldığı cenaze namazından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada ise yanına gelen Yusuf Kotan isimli engelli vatandaşın şarjlı araba isteğini de kırmayarak yardımcılarına verdiği talimatla gönülleri fethetti.

İçişleri Süleyman Soylu'nun arkadaşı olan Demokrat Parti eski il başkanı ve iş adamı Erdal Taşkın'ın eşi hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden Meral Taşkın için Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde bulunan Sapak Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Bakan Soylu'da katıldı. Soylu cenaze namazı sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Bu esnada ise Bakan Soylu'nun yanına Yusuf Kotan isimli engelli vatandaş gelerek, Cumhurbaşkanı'nı sevdiğini ve şarjlı araba isteğini dile getirdi.

Engelli vatandaşın isteklerini dinleyen Soylu, "Ben Cumhurbaşkanımıza selamını iletirim inşallah. Araba işini de çözeceğiz" dedi. Engelli vatandaş Kotan'ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu. Bakan Soylu, daha sonrasında Sakarya'dan ayrıldı. - SAKARYA

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: İHA

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