Haberler » Güncel » Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da katıldığı cenaze namazından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet esnasında kendisinden şarjlı araba isteyen engelli vatandaşı kırmayan Bakan Soylu, yardımcılarına şarjlı arabanın alınması için talimat verdi.

03.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da katıldığı cenaze namazından ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada yanına gelen Yusuf Kotan isimli engelli vatandaşın şarjlı araba isteğini kırmayan Soylu, yardımcılarına verdiği talimatla gönülleri fethetti.

ARKADAŞININ EŞİNİN CENAZESİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkadaşı olan Demokrat Parti eski il başkanı ve iş adamı Erdal Taşkın'ın eşi hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden Meral Taşkın için Serdivan ilçesi İstiklal mahallesi üzerinde bulunan Sapak Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Bakan Soylu'da katıldı.

ŞARJLI ARABA İSTEYEN ENGELLİ VATANDAŞI KIRMADI

Soylu cenaze namazı sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bu esnada ise Bakan Soylu'nun yanına Yusuf Kotan isimli engelli vatandaş gelerek, Cumhurbaşkanı'nı sevdiğini ve şarjlı araba isteğini dile getirdi.

Engelli vatandaşın isteklerini dinleyen Soylu, "Ben Cumhurbaşkanımıza selamını iletirim inşallah. Araba işini de çözeceğiz" dedi. Engelli vatandaş Kotan'ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu.

Bakan Soylu, daha sonrasında Sakarya'dan ayrıldı.

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:59   Kartepe'de yılın ilk meclis toplantısı - Haber
16:59   Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
16:58   Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber
16:58   Edirne'de, kaçak göçmenlerin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı - Haber
16:58   Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 44'e yükseldi - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:59:29