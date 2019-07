Bakan Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye 'de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.Bakan Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmen politikası ve ülkede yaşayan Suriyeliler ile ilgili önemli bilgiler verdi. Geçici koruma statüsündeki göçmenlerin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen bu konu tamamen düzensiz ve kaçak göç ile ilgili yürütülen bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilecek kabiliyete ve hakka da sahip değiliz. Ne böyle bir isteğimiz ne böyle bir eylemimiz var" dedi.'HAKLARINDA İŞLEM YAPILANLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI SURİYELİ DEĞİL'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelinin hangi ilde kayıt edilmişse orada ikamet etmesi gerektiğini, kaçak göç konusunun da çalışmaların ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Soylu, "15 günde haklarında işlem yapılan yabancıların yüzde 90'ından fazlası Suriye uyruklularının dışından oluşmaktadır. İstanbul'da yaşayan ve başka bir ilde kayıtlı bulunan Suriyelilere belli bir süre verildi. Belirli bir süre verildiği için onlara şu an bir işlem yapılmıyor. Aynı zamanda kayıtlı olmayan, yani kaçak olarak şehirlerinize gelmiş Suriyeliler ile ilgili de kayıt işlemleri devam ediyor. 2016 yılından beri Antalya ve İstanbul kayıt işlemlerine kapalı. Bu vilayetlere kayıt almıyoruz. Bu sebeple İstanbul'da bulunan kayıtsız Suriyelileri tespit ettiğimiz zaman sistematiğimiz gereği önce bir kampa götürüp kayıt ediyoruz. Daha sonra hangi şehre gitmek istediğini soruyoruz ve gönderiyoruz. Bu kadar basit bir işlem" şeklinde konuştu.'TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI KONUSUNDA HER ADIMINI PLANLI ATILMIŞTIR'Türkiye'nin göç konusunda bir politikasının olmadığını ifade edenlerin olduğunu belirten Bakan Soylu, göç konusunda her adımı planladıklarını vurguladı. Soylu, "Göç politikamız olmadığını söylenenlerin karşılığı bomboş bir sıfırdır. Türkiye bu konuda her adımını planlı atan, ayağı yere basan ve bütün dünyaya örnek olan bir ülkedir. Avrupa bu konuda bizim karşı karşıya kaldığımızın çok daha az ile karşılaştığında acizleştiğinde Türkiye'nin acizleşmediği, hatta tam tersi başından itibaren ayakları yere basan ve herkesin ayakta alkışladığı bir göç politikası vardır" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE GÜNDE 2 BİN GÖÇMEN YAKALANIYOR'Türkiye'de günde 2 bin göçmenin yakalandığını belirten Bakan Soylu, " Sokakta gördüğümüz her yabancı Suriyeliyi göçmen değildir. Bunların öğretmeni, doktoru, iş adamı, mühendisi ve hizmetlisi var. Burada bir istismar oluşturmak isteyenler, rant oluşturmak istiyor. Avrupa'da olağanüstü bir yabancı düşmanlığı var ve yükseliyor. Tek dertleri bunu Türkiye'ye taşımak ve özellikle Orta Doğu politikamıza çeltik atmaya çalışanlar Orta Doğu mahreçli bu işi karıştıranlar var" diye konuştu.'SURİYELİLERİN TAMAMININ BİYOMETRİK BİLGİLERİ VAR'Bakan Soylu, Türkiye'de ikamet eden ve kayıtlı olan bütün Suriyelilerin biyometrik bilgilerinin olduğunu ve bu bilgilere bazı ülkelerin ulaşmak istediğini vurguladı. Soylu, "Türk vatandaşlarının bile biyometrik bilgileri yokken, Suriyeli kardeşlerimizin bilgileri vardır. ve enteresan bir konu daha var, bu biyometrik bilgilerin peşinde dünyanın akıllı ülkeleri dolaşmaktadır" ifadelerini kullandı.'TERÖR ÖRGÜTLERİ GÖÇMEN KONUSUNDAN FİNANSMAN ELDE EDİYOR'Bakan Soylu, kaçak göçmen konusunda terör örgütleri PKK ve DAEŞ'in önemli ölçüde finansman sağladıklarını belirterek, uluslararası ve yerel organizatörlerin de bu konuda gelir elde ettiklerini ifade etti. Bakan Soylu ayrıca son 3 yılda Türkiye'de toplam 16 bin göçmen kaçakçı organizatör yakalandığını belirtti.'TÜRKİYE'DE KİMSE KAYITSIZ KALMASIN İSTEDİKTürkiye'de 2017 yılında yabancı insan sayısının 400 bin olduğunu, bugün ise 1 milyon 36 bin olduğunu belirten Soylu, Türkiye'de yaşayan bütün yabancıları kayıt altına aldıklarını ifade etti.Bakan Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan 3 milyon 639 bin Suriyeli insan var. Ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancı insan sayısı 2017 yılının başında 400 bindi. 2018 yılının başında 593 bin, bugün ise 1 milyon 36 bin. Bunun artmasının sebebi ise, bunlar vardı zaten. Biz sadece bunları kayıt altına aldık. Türkiye'de kimse kayıtsız kalmasın istedik. İnsanlar bunları bilirler. Özbek'inden Türkmen'ine kadar kaçak insanlar vardı. Biz getirin bunlara ikamet verelim dedik. Hepsini kayıt altına aldık. Çünkü ülkemizde kimin kaldığını bilmeliyiz. ve bunları nasıl bir Türk vatandaşı kimlik, pasaport veya ehliyet alırken biyometrik verilerini alıyorsak, bunların verilerini de aldık" dedi.'EDİRNE'DE 57 BİN GÖÇMEN YAKALANDI'Yılbaşından itibaren Edirne'de 57 bin göçmen yakalandığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan doğu ve güney sınırlarımızdan kaçak göç içeri girmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Türkiye cazibeli bir geçiş yolu olmasın diye hem karadan, hem denizden geçişleri engellemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece yılbaşından itibaren Edirne'de 57 bin göçmen yakalandı" diye konuştu.