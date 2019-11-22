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Bakan Soylu, gençler ve milli sporcularla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu illerinden gelen gençler ve milli sporcularla buluştu.

22.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:51Bakan Soylu, gençler ve milli sporcularla buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu illerinden gelen gençler ve milli sporcularla buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak" isimli proje kapsamında Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek Çanakkale, İstanbul, Sakarya ve Ankara illerini gezdirilen çocuklarla Vilayetler Evi'nde bir araya geldi. Proje İçişleri Bakanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Bakanlığının da katkılarıyla organize edildi. Programa Paralimpik Milli Yüzücü Dünya 2.'si Sümeyye Boyacı, Teakwando Milli Takımı Şampiyon Rukiye Yıldırım, Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncularından Kaptan Eda Erdem Gülnar, Naz Aydemir Akyol, Fatma Yıldırım, Aylin Sarıoğlu, Ampute Milli Takım Oyuncusu Barış Telli, Milli Boksörlerden Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu katıldı.

Milli sporcular kendi deneyimlerini gençlerle paylaştı ve girecekleri şampiyonalarda destek beklediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Yarın Çok Genç Olacak" projesinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Soylu, proje kapsamında gezdirilen gençlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Soylu, fotoğrafları anlatan liseli gençlerle sohbet etti. Bir gençle arasında yaşana diyalog tebessüme neden oldu. Bakan Soylu, yemek ikram edilen gençlerin masalarını tek tek gezerek hepsiyle ilgilendi kimi isteyenlerle de öz çekim yaptı. Bir öğrenci de söz hakkı alarak ortaöğretim öğrenci yurtlarında milli maçların izlenmesi için izin istedi, İçişleri Bakanı Soylu da, "Bunun patronu Milli Eğitim Bakanımız ve ben de bu konuda onunla konuşacağım. İnşallah bunu kendisine ileteceğim" dedi.

Bakan Soylu, sohbetin ardından gençlerle birlikte Türk halk müziği dinletisine katıldı. - ANKARA

Güneydoğu Anadolu, Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: İHA

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