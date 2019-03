Bakan Soylu Gençlerle Buluştu

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadele konusunda biz başka bir yerdeyiz. Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 terörist kaldı. Tarihimizde ilk kez böyle bir gururla karşı karşıyayız." dedi.Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hüseyin Gazi Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle buluştu.Öğrencilerle yemek yiyen Bakan Soylu, konuşmasında hayattaki en önemli unsurlardan birisinin huzur olduğunu, huzurun her şeyin başı olduğunu söyledi.Yoğun bir seçim çalışmasında olduklarını ama seçim konuşması yapmayacağını belirten Soylu, gençlere Türkiye'nin ve dünyanın bugünkü durumundan bilgilere aktardı.Bakan Soylu, gençliği döneminde iki kutuplu dünya düzenin hakim olduğunu belirterek, "Sovyet Rusya yıkılınca hepimiz zannettik ki dünyaya tek bir güç hakim olacak ama öyle olmadığını gördük. Herkes Amerika'nın süper güç olacağını zannetti ama 10 yıl sonra herkes bir baktı ki Avrupa denilen bir güç var. Çin bir taraftan büyüyor. Güney Amerika'da bir şeyler oluyor. Orta Doğu petrol ve yeraltı kaynaklarıyla bir güç oluşturmaya çalışıyor. Hindistan kendine ait bir güç oluşturmaya çalışıyor. Bunların tamamı görüldüğü zaman anlaşıldı ki dünya iki kutuplu dünyadan çok kutuplu ortaklığa yol alıyor." diye konuştu.Bugün dünyada tam bir yönsüzlüğün olduğuna dikkati çeken Soylu, kimin egemen olacağının netleşmediği, herkesin birbirini kolladığı, şu anda başat olmak isteyen bütün ülkelerin birbirini kolladığını belirtti.Soylu, Türkiye'nin dünyada Rönesans ve Reformdan beri yaklaşık 400 yıldır oyunun dışında olduğunu, ilk kez oyunun içine girdiğini belirtti.1990-2000 arasında Avrupa'nın dünya ve bölge açısından ilgi çekici olduğunu kaydeden Soylu, şimdi ise ilkelerini netleştiremediğini, İngiltere'nin Almanya ve Fransa ile rekabetinden dolayı AB'nin ciddi bir şekilde sıkıntıya girdiğini söyledi.Soylu, şöyle konuştu:"Bizim için bugün avantaj ne? Biz Batıyla 400 yıldır aramızda açılan mesafeyi ilk kez daraltan bir anlayışa doğru gidiyoruz. Birtakım sıçramalar gerçekleştirdik. Bunu da bir yere dayandırdık. Doğu ile batı, Anadolusuz doğu ile batı olmaktan çıkar. Biz sadece bir köprü değiliz, onun ötesinde daha büyük bir anlamımız var bizim. Biz Batı medeniyetine de Doğu medeniyetine de bir şekilde elini uzatabilecek bir kabiliyete sahibiz. Çünkü batıda da doğuda da varlığımız oldu. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi İpek Yolu'nun kalbinde bulunmamızdır. Bizsiz İpek Yolu'nun da bir anlamı yoktur.""Size pürüzsüz bir Türkiye bırakmak istiyoruz"Bakan Soylu, doğu ve batının ekonomik dengesinin bugün eşitlendiğini belirterek, "Türkiye burada tam olarak bir iş yapıyor. Batı ekonomik olarak doğu ile mücadele edecek. Neye ihtiyacı var? Enerjiye. Enerjisiz üretim olur mu? Türkiye dört tane önemli hattın ana geçiş kaynağı. Derdimiz ne? 2050 projeksiyonlarına bakılabilir. 2050'de Almanya doğal gazının yüzde 85-90'ını ithal edecek. Petrolünü nereden getirecek. Bizden daha fazla güvendiği bir ülke görmeyeceksiniz." şeklinde konuştu.Dış güçlerin Türkiye'ye sahip olduğu avantajı kullandırmak istemediklerini ifade eden Soylu, bunun için her şeyi acımasızca yaptıklarını dile getirdi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devrim yaşattıklarını belirterek, yapılan hizmetlerden bilgiler aktaran Soylu, "Biz PKK'nın belediyelerini aldık değil mi? Avrupa'dan hiç ses duydunuz mu? Avrupa hiçbir şey söyledi mi? Hiç siz nasıl yaparsınız bunu, demokrasiye aykırıdır, antidemokratiktir dedi mi? Avrupa Parlementosu ayağa kalktı mı?" diye konuştu.Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzurun var olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Size pürüzsüz bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bize bizden önceki nesiller büyük bedeller ödettiler. Sadece bu tip travmatik bedeller değil. 28 Şubat'ta irtica var dediler. Bankalardan 53,5 milyar dolar hortumladılar. Sadece bankalardan. Gezi olaylarının bize maliyeti en az 150 milyar dolar. Türkiye hakikaten büyük bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı devam ettirelim. Bilmenizi isterim ki sizden sonraki nesiller hayal edemeyeceğiniz bir Türkiye'de yaşayacaklar. Türkiye bunca badireye rağmen iyi bir yerde. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı iyi yöneteceğiz."Gençlerin, Türkiye'nin terörle mücadelesinden korkmamaları gerektiğini söyleyen Soylu, "Türkiye'nin kapasitesi bu konuda çok yüksek. 100'e yakın ülkeye know how veriyoruz, yani öğretiyoruz. Biz başka bir yerdeyiz. Terörle mücadele konusunda biz başka bir yerdeyiz. Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 terörist kaldı. Tarihimizde ilk kez böyle bir gururla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.Soylu, huzurun devamını getirecek iradenin sağlanması gerektiğine işaret ederek, gençlere hayatlarında başarılar diledi.Soylu, konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.