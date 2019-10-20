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Bakan Soylu, "Göç" konulu toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen "Göç" konulu toplantıya katıldı.

20.10.2019 16:33Bakan Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen "Göç" konulu toplantıya katıldı. Toplantıda Türkiye'de göçün gündelik yaşama etkileri değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç" konusunun ele alındığı toplantıya katıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, ilçe kaymakamları, ilçe jandarma komutanları ve çok sayıda birim müdürü katıldı. Türkiye'de göçün gündelik yaşama etkilerinin değerlendirildiği toplantıda önemli kararların alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Politika

Kaynak: İHA

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