Haberler» Güncel» Haber

Bakan Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

21.07.2019 20:45 Bakan Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Çeşitli programlara katılmak üzere Van'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik Ali Paşa Salonunda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez ve kurum amirleri tarafından valilik önünde karşılanan Bakan Soylu, şeref defterini imzaladıktan sonra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı güvenlik toplantısına iştirak etti. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Soylu'nun kentten ayrılacağı ifade edildi.
(Atilla İdiz - Yılmaz Sönmez/İHA)
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:36   Turistlere hanuçuluk yapan komşusunu uyardı darp edildi
21:35   4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
21:30   İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2)
21:25   İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu
21:24   Beşiktaş-Kocaelispor hazırlık maçı
21:24   Fenerbahçe'nin Avusturya kampı - GRAZ
21:16   Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali