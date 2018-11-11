Bakan Soylu Hakkari'de

11 Kasım 2018 Pazar 17:16



11 Kasım 2018 Pazar 17:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Şemdinli'de meydana gelen patlamada yaralanan askeri ziyaret etmek için Hakkari'ye geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada yaralanan askeri ziyaret etmek için Hakkari'ye geldi. Selahaddin Eyyubi Havalanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, tedavileri devam eden askeri ziyaret etmek için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. - HAKKARİ