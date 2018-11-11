- Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti

- Bakan Soylu, Hakkari
'de yaralı askerleri ziyaret ettiBakan Soylu, yaralı askerleri anlından öptüYaralı asker yaşananları İçişleri Bakanı Soylu
'ya anlattı
HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Şemdinli
'de meydana gelen mühimmat patlamasında yaralanan askerleri Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Muş
ilinde şehit cenazesi törenine katıldıktan sonra Yüksekova
ilçesine oradan da helikopterle Hakkari'ye gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler Fatih
Kışlasında protokol üyeleri tarafından karşılandı. Hakkari Devlet Hastanesine geçen Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı askerleri anlından öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Askerler ise yaşadıkları olayın nasıl yaşandığı ile ilgili Bakan Soylu'ya bilgi verdilerBakan Soylu'ya Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkanı Cüneyt Epcim
, Yüksekova 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcıları İdris Koç, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kuram amirleri eşlik etti.
Şemdinli,Hakkari
11 Kasım 2018 Pazar 17:39