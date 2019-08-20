Haberler» Dünya» Haber

Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.

20.08.2019 12:59 Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" değerlendirmesinde bulundu.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Ankara Göç Değerlendirme Toplantısı"na gelişinde gazetecilerin üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Soylu, operasyonların devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya "Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor" sözleriyle cevap verdi.
Euronews.com'da Görüntüle

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
14:24   Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı
14:08   Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü
13:54   Ukrayna'da durdurulan aracın kaputunda patlayıcı bulundu
13:29   Kanada Başbakanı Trudeau'ya muhalefetten "Cihatçı Jack" baskısı: Yardım edilmesin
13:24   Diyarbakır halkı belediye başkanlarının görevden alınmasına ne diyor?
13:10   İran: İran, Nükleer Anlaşma masasına geri dönmeyecek
13:03   Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız