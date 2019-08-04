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Bakan Soylu Hatay'da AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da AK Parti'li belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

04.08.2019 16:18 Bakan Soylu Hatay'da AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da AK Parti'li belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen 'Sınır Güvenliği Toplantısı'nın ardından, bir otelde AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri ve AK Parti'li belediye başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya katıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve AK Parti'li 12 ilçe belediye başkanının hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Bakan Soylu, belediye başkanlarından yapılan ve devam eden hizmetler hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Bakan Soylu Hatay'dan ayrıldı. - HATAY

Süleyman Soylu, AK Parti, Hatay, Politika

Kaynak: İHA

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