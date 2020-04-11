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Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağı olan illerde hayvan sahiplerine kesilen cezalar sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkma yasağını delen kişilere kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi.

11.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:40

HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen "köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar" tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

"KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK"

Soylu, Ömür Gedik'e yaptığı açıklamada, "Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz" dedi.

"GÖNÜLLÜLER, HAYVANLARI BESLEMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Soylu, besleme yapan gönüllerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.

Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Etiketler: Süleyman Soylu, Ömür Gedik, Güncel
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