Bakan Soylu: Hdp, Ankara'ya Veve İstanbul'a Vesayet Koydu

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ile HDP arasında gizli bir sözleşme imzalandı. HDP, Ankara'ya, İstanbul'a ve seçime girmediği yerlerde vesayet koydu" dedi.Süleyman Soylu, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Güdül ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Güdül Belediyesi önünde Çarşı Meydanı'nda konuşan Soylu, Türkiye'nin geçmişte çok büyük sıkıntılar çektiğini, Başbakan ve bakanların asılışına tanıklık ettiğini hatırlattı. Soylu, "Amerika, Avrupa bize parmak sallayıp 'siz haddinizi bilin' mi demedi. 'Bu ülkeyi biz idare ediyoruz siz kimsiniz?' mi demedi, ekonomik saldırılar yapıldı. Şu minarelerden 'Tanrı Uludur' diye ezan okundu. Ne fırsat buldularsa bizi köklerimizden ayırmaya çalıştılar, çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğrettirmemek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. O sizi sürekli tehdit edenlere 'iktidar olabilirsiniz, ama muktedir olamazsınız, bu ülkeyi yönetemezsiniz' diyenlere karşı dik durdunuz" diye konuştu.'AFRİN'E ÇATIR ÇATIR GİRDİK'Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmak isteyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde müsaade edilmediğini belirten Soylu, "Afrin'de bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar. Hemen yanı başımızda, 'Zamanı geldiğinde oradan Türkiye'ye hücum ederiz' diye bir anlayış sergilediler. Kim destekledi? Amerika, Avrupa. Amerika dedi ki; 'Afrin'e giremezsiniz'. Türkiye eski Türkiye değil biliyor musunuz? Çatır çatır girdik Güdüllüler, çatır çatır girdik. Ardından ekonomik saldırılar, döviz saldırıları yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya bir mesaj iletti. Dedi ki 'Ey dünya size sesleniyorum; bu coğrafyada biz müsaade etmedikçe, biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız'. Bunun gücünü sizden, millet iradesinden alıyoruz" dedi.'YENİ BİR TEZGAH ORTAYA KONMAYA ÇALIŞILIYOR'Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmadığı için yeni bir tezgahın ortaya konmaya çalıştığını söyleyen Soylu, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerine atıfta bulunarak, "HDP Eş Başkanı diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz'. Yani 'onların karşısında kim var, onlarla birlikte olup bu iktidarı 31 Mart'ta büyük bir zafiyete uğratacağız'. Sözleşmeyi imzalamış bunlar. Sözleşmeyi nerede nasıl imzaladıklarını da önümüzdeki saatler içinde veya yarın kamuoyu bilecek. Bu memleketi nasıl tezgaha getirmeye çalıştıklarını, bu milletin gözü önünde belediye meclislerine nasıl PKK'lıları sızdırdıklarını, hangi anlaşmaları yaptıklarını, hangi kirli pazarlıklar yaptıklarını, hangi kirli ilişkilerin ortaya konulduğunu hep beraber görecekler" diye konuştu.'325 PKK'LI, HDP'LİYİ BELEDİYE MECLİSLERİNE YAZDILAR'İçişleri Bakanı Soylu, Millet İttifakı'nın Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyesi adaylarından bu açıklamaya karşı tek bir söz gelmediğine söyleyerek, "Son tespitlerimizle birlikte 325 PKK'lı, HDP'liyi belediye meclislerine, il genel meclislerine yazdılar. Bunlar kimler biliyor musunuz? PKK'dan ceza alıp hapishanede yatanlar, PKK adına açlık grevi yapanlar, Apo ve PKK eylemlerine katılanlar, PKK için uyuşturucu ticareti yapanlar, haraç toplayanlar. En hafifleri bunlar. Her biri Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her yerde görevlendirilip belediyelere sızdırılıyorlar" dedi.HDP ANKARA VE İSTANBUL'A VESAYET KOYDUSoylu, HDP ve PKK ile bu kirli sözleşmeyi Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin imzaladığını ileri sürerek şöyle devam etti:"HDP, Ankara'ya, İstanbul'a ve seçime girmediği yerlerde vesayet koydu. HDP ile PKK ile bu sözleşmeyi siz mi imzaladınız Güdüllüler? Ben size kimin imzaladığını söyleyeyim. Bu sözleşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzaladı. Bana diyor ki 'Dünyanın ve Türkiye'nin en ahlaksız kampanyası yapılıyor'. Ahlaksız ben değilim Temel Efendi. Ahlaksız kimdir biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü iki milletvekili için PKK'ya satandır, ahlaksız ben değilim. 'AK Parti gitsin, Türkiye huzursuz olsun' diye PKK ile kol kola girendir ahlaksız. Altında İYİ Parti'nin imzası var, Genel Başkan Meral Akşener'in imzası var. Altında FETÖ'nün imzası var, PKK'nın imzası var, Gezicilerin imzası var, 15 Temmuz'u yapanların imzası var ve altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Şimdi PKK'lıları, HDP'lileri belediye meclislerine sızdırmaya çalışıyorlar. Ömer Öcalan diyor ki, Apo'nun yeğeni, 'Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ne oy verin'. Ey Temel Efendi, biraz vicdanın varsa, biraz ahlakın varsa Türkiye'de ben siyaset yapıyorum diye sokağa çıkıp adım atmazsın."Süleyman Soylu, belediye meclislerine giren PKK kökenli kişilerin, teröristlerin isimlerini sokaklara verme girişiminde bulunabileceklerini dile getirerek, "Bu sözleşmenin altında sizin imzanız yok. Ne olursunuz bu şerefli imzanızı 31 Mart'ta atın da bu kirli sözleşmeleri yapanların yüzüne böyle birer birer çarpın" dedi.'ÇEK SENETÇİLERİ ANKARA'YA BULAŞTIRMAYIN'Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara da değinen Soylu, "Geçen akşam Mansur Yavaş'ı seyrettim televizyonda. Onu dinledikten sonra bir suçlunun telaşını gördüm. 