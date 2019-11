Bakan Soylu: "HDP'nin toplantısından önce PKK toplanıp karar verdi""CHP'nin buna alet olmaması için yalvarıyorum"GAZİANTEP - Gaziantep 'te Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına araç hibe töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin her tarafına huzur ve güven geldiğini belirterek, trafik ve asayiş olaylarındaki bilançoyu açıkladı. Soylu, Gaziantep'te uyuşturucu ve evden hırsızlık olaylarının bitirilmesi için ise 6 ay süre verilmesini istedi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bölgedeki hayırseverler tarafından alınan 103 aracın hibe töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de güvenlik açısından çok önemli adımlar attık. Bu gün ülkemizin her tarafından huzur ve sükun var. Asayiş olaylarından uyuşturucuya, narkotiğe kadar. Asayiş olaylarından teröre, trafikte ölümlere kadar, birçok noktada Türkiye hakikaten önemli trendler yakaladı" dedi.Ülkedeki asayiş olayları ve trafik kazalarındaki ölümlerle ilgili bilançoyu da açıklayan Soylu, "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergilendi. Trafikteki ölümler, geçen yılla bu yılki ilk 10 aydaki karşılaştırmalarda, trafikte olay yeri ölümlerde yüzde 28.5 az daha insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rakama ulaşabilmek mümkün değil. Sadece 2019 yılı içerisinde trafikte 13 milyon evladımızı ve insanımızı eğittik. Birçok tedbir aldık, stratejiler ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.Uyuşturucu ile mücadeleİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin her yerinde başlatılan uyuşturucu ile mücadelenin dünya genelinde de ciddi bir şekilde yürütüldüğünü anlatarak, "Uyuşturucuya bağlı ölümlerde, 2016, 2017, 2018, 2019 trendleri için söyleyeceğim. 560'dan 920'ye çıktı. 920'den 941'e çıktı. 2018 yılı itibariyle de 657'ye düştü. Orada da azalan bir trendi yakaladık. 2019 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük, yakalamalarını gerçekleştirdik. Bir hafta evvel, Lice'de Diyarbakır'da 5.5 ton esrar yakaladık. Sadece Türkiye'de değil. Sahil Güvenliğimiz, jandarmamız, emniyetimiz, gittiler Libya açıklarında Türk bandıralı bir gemiyi, kulağından tuttuğu gibi yakaladılar, getirdiler ve 5 ton esrarı İzmir Limanı'na çektiler. Hollanda'dan Sırbıstan'a, Bulgaristan'a kadar dünyanın her noktasında uyuşturucu ve narkotik operasyonu yapıyoruz" şeklinde konuştu.Terörle mücadeleTerörle mücadelenin de kararlı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Bunlarla birlikte terörle mücadelede de aynı anlayışı sergiliyoruz. Bugün Gaziantep'te hangi huzur ve güven varsa, Diyarbakır'da, Şırnak'ta Hakkari'de aynı huzur ve güven var. Ülkemiz bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor. Bunu hep birlikte, bu moralle, sabah açtığımız fabrikaların ortaya koyduğu üretimle, ihracatımızı çok daha iyi bir noktaya getirme kabiliyetiyle beraber yapıyoruz. Bizim devlet olarak yaptığımız alt yapıyı hazırlamaktır. Huzuru, güveni oluşturmak, ulaşımı sağlamak, üretimde insan kaynağını iyi tesis edebilmeyi gerçekleştirebilmektir. Bu yönde çaba sarf ediyoruz. Güvenlikte çok önemli adımlar attık. Bugün sağlam durduk" ifadelerini kullandı.6 ay süre istediBakan Soylu, Gaziantep'te uyuşturucu ve evden hırsızlık konularındaki sorunla ilgili ise 6 ay süre isteyerek, "Gaziantep'te bir iki mesele var. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız burada. Birine başladık. Şurada 6 ay. 6 aydan sonra Gaziantep'teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Usullerini de biliyor arkadaşlar. Adalet Bakanımız duymasın. Bir usulümüz var. İkincisi de biraz evden hırsızlıklarda rakamlar var, onları biliyorum. 6 ay içerisinde Allah nasip edecek. İnşallah o rakamlar da 6 ay sonra onlar da düşecek. Bugün ayın 22'si" diye konuştu.Bakan Soylu, 20 Kasım'da meclisten çekilmek için toplantı yapan HDP'nin toplantısından önce PKK terör örgütünün 19 Kasımda Süleymaniye'de toplanıp karar verdiğini ifade etti. Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanayiciler tarafından emniyet ve jandarmaya hibe edilen 100 aracın teslim törenine katıldı. Buradaki programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, kayyumların demokrasi için atılmış adımlar olduğunu aktardı.Programda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, demokrasiye en büyük darbeyi PKK'nın vurduğunu söyleyerek, "Kayyum demokrasiye darbedir diyorlar. Demokrasiye en büyük darbeyi PKK terör örgütü vuruyor. Korkutarak, o belediyelerinin imkanlarını teröre götürerek veriyorlar. Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden. 20 Kasım'da Ankara bir toplantı yaptılar. Orada mı karar verdiklerini zannediyorsunuz. Hayır 19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceklerine orada karar verdiler. Bunların hepsi figüran. Bunlar orada verilen kararı kendileri karar veriyormuş gibi değerlendiriyor. Ortaya koydukları tiyatro artık bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmesinler. Ne olursunuz bu ülkenin bir evladı olarak yalvarıyorum. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içerisine koymaya çalışmasınlar. Büyüyelim, çocuklarımız özel okullarda okusun. Ağrı'da, Hakkari'de, Gaziantep'te, Balıkesir'de Avrupa'ya parmak ısırtalım, dünyaya parmak ısırtalım. Bu yaptıklarımızla bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz ama siyasetin meşruiyeti üzerinden eğer terörü sarıp sarmalarsak, sıvazlarsak, üzerine bir şey çekip kapatmaya çalışırsak bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını bize de gelecek nesillere sorarlar. Bu feryadım bir İçişleri Bakanı olarak değil. Bir ülkenin geleceğinden emin olan bir kardeşiniz olarak feryat ediyorum" ifadelerini kullandı."Amacımız etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturmak"Türkiye olarak sadece kendi içlerinde değil dünya genelinde huzur ve güven amaçladıklarını da açıklayan Bakan Soylu, "Bizim derdimiz sadece Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturmak değil. Bizim derdimiz bir taraftan Ortadoğu'yu huzura kavuşturmak, bir taraftan Afganistan, Pakistan gibi en zor zamanınızda bize yardımcı olan ülkelerin huzur içerisinde olmasını sağlayabilmek. Bizim derdimiz bir taraftan Balkanları, bir taraftan etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturabilmektir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Süleyman Soylu, "Biz güçlü bir milletiz, biz asaletli bir milletiz, biz büyük bir milletiz. Allah'ımıza çok şükürler olsun 21. asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletler'de konuşurken ezik büzük konuşan bir millet değiliz. Tüm dünyaya gerçekleri haykıran büyük bir milletiz" diye konuştu.