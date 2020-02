Bakan Soylu: "Hedef ölü sayısını 5 binin altına çekmek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik kazalarından dolayı ölen vatandaş sayısını bu yıl 5 binin 1'de olsa altına çekmek temel hedeflerimizden biri. Öncelikle 100 binde 5 hedefine düşmeliyiz" dedi.

Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Şehit Fethi Sekin Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il emniyet müdürlüklerinin trafik birim amirleri katıldı. Toplantıda, dünyada yılda 1 milyon 300 bin insanın hayatını kaybettiği trafik kazalarında, hem can kayıpları, hem yaralanma ve sakatlanmalar hem de mal kayıplarının en aza indirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya Skype uygulaması üzerinden görüntülü katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il trafik birim amirlerine seslendi. 2019'da 1250 daha az ölüm, Emniyet birimlerinin sahada gösterdiği üstün gayretlerle 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 22.4, can kayıplarında yüzde 25.2 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bundan iki yıl evvel trafikte hem olay yerinde hem de hastanelerde ölen toplam vatandaş sayısı trafik kazalarından dolayı 7 bin 427. 2018 yılında bu 6 bin 675'e düşürüldü. Şimdi bu rakam bin 250 kişi daha azaldı. Bizim bu yıl bu rakamı 5 binin 1'de olsa altına çekmek temel hedeflerimizden biri. Öncelikle 100 binde 5 hedefine düşmeliyiz. Ardından 100 binde 4, 3'ler bizim temel hedefimiz olmalı" diye konuştu.

"ALINACAK TEDBİRLER KAYIPLARIMIZI ÖNLER"

Vali Münir Karaloğlu, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler, İdlib'den gelen şehit haberleri, Van'da meydana gelen çığ felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet ve yaralılara da acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Doğal afetlerin önlenme şansının olmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bir depremi ortadan kaldıramayız ama depreme veya doğal afete iyi hazırlanarak ölümleri azaltabiliriz. Ama bugün konuştuğumuz konu trafik konusunda ise alacağımız tedbirlerle yapacağımız, eğitim çalışmalarıyla can ve mal kayıplarını minimize edebiliriz. Rakamlar ifade edildi çok büyük bir can kaybımız ve maddi kaybımız oluyor. Bunu önleyebiliriz. Bunun toplumumuzu eğiterek, toplumda farkındalığı ve bilinci arttırarak trafik kazalarında ki can kayıplarını minimize edebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla son dönemde önemli proje ve kampanyaların yürütüldüğüne değinen Karaloğlu, Trafik kazalarında can ve mal kayıplarının önlenmesi için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 'Bu Yılda Hep Birlikteyiz, Kırmızı Düdük, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projeleri ile yaya öncelikli yıl ilan ettiklerini belirtti.

"TOPLUMUMUZU BİLİNÇLENDİRDİK"

Antalya'da trafik kurallarına uyulması ile ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüklerce yürütülen kampanyaların ve Antalya'da ki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da içinde yer aldığı projeler yaptıklarına değinen Karaloğlu, "2018 yılında "Ölümle Tokalaşma" dedik, kampanyanın özü kemer güvenlik sistemlerini ortadan kaldıran sahte tokaları üretiminden, satışına, kullanımına kadar bütün süreçlerini denetleyecek ve ortadan kaldıracak bir kampanya yaptık. Kemer kullanımının ön koltukta ve arka koltukta kazalarda ölüm oranlarını düşürdüğü konusunda toplumumuzu bilinçlendirdik. Kampanyamız, toplumun çok farklı kesimlerinden ve sanat dünyasının verdiği destekle çığ gibi büyüyen bir kampanyaya dönüştü" ifadelerine yer verdi.

"ÖLÜMLÜ KAZA ORANLARI CİDDİ BİÇİMDE DÜŞTÜ"

Konuşmasını Antalya'nın Türkiye'de nüfusa orantılandığında kişi başına trafikte en çok motosiklet düşen ili olduğunu belirterek sürdüren Vali Karaloğlu, "Antalya'da ölümlü motosiklet kazalarının oranı çok fazla. Motosiklet kazalarına baktığımızda da en fazla kafa yaralanmasıyla ölümlerin gerçekleştiğini görüyoruz. İşte bunu önlemek için 2019 yılında bir kampanya yaptık. 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' dedik ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Antalya'ya gelerek bu kampanyanın tanıtım toplantısına katıldı. Kampanyamız ve denetimlerimiz devam ediyor. Kampanyanın başladığı tarihle bir sonraki yılın aynı dönemini mukayese ettiğimizde motosiklet kazalarında ki ölümlerde %45'lik bir azalışın olduğu ifade ediliyor. Tek bir canın bile çok kıymetli olduğu bir ortamda bu rakamların çok değerli olduğunu bu kampanyalara mutlaka devam etmemiz gerektiğini ve insanımızı mutlaka bilinçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"AMAÇ VATANDAŞI CEZALANDIRMAK DEĞİL"

Antalya'da Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yakın bir zamanda uygulanmaya başlanacağını belirten Karaloğlu, "Antalya'da mart ayının sonunda veya nisan ayının ilk haftasında Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, 650 kilometrelik bütün sahil boyunda ve bütün ilçelerinde Elektronik Denetleme Sistemi'ne geçiyoruz. İnşallah Türkiye'de en sağlıklı elektronik denetleme sistemi olan il konumuna geleceğiz. O devreye girdiğinde artık tam bir adalet olacak. Kameraların torpili yok kameralar, gördüğü hatayı çekecek, otomatik olarak cezalandıracak. Burada ki amaç vatandaşı cezalandırmak değil. Bütün hedefimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak trafik kazalarındaki ölümleri azaltmaktır" ifadelerini kullandı.

