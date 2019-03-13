Bakan Soylu: "Her Tarafa Fitne Tohumu Ekiyorlar"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşlara seslendi.Bakan Süleyman Soylu, Adnan Menderes Meydanı'nda yapılan mitingde konuştu. Konuşmasında millet ittifakına yüklenen Soylu, "Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, 13-14 yaşındaki çocukları, kız çocuklarını Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a meze edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" dedi.Soylu, "Her tarafa fitne tohumu ekiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Belediye meclis üyeleri, 299 tane belediye meclis üyesi verdiler. Dediler ki biz 300 tane meclis üyesi verdik. Peki o zaman biz neden terörle mücadele ettik? Neden bunların parasal kaynaklarını kesiyoruz, neden uyuşturucu operasyonları yapıyoruz? Niye bu ülkede 13-14 yaşındaki çocukların dağa gitmesini engelleyebilmek için onlara nefes aldırmıyoruz? Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, 13-14 yaşındaki çocukları, kız çocuklarını Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a meze edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun. Bizim çocuklarımız kendilerine yeni bir yaşama alanı açmaya çalışanlar için mi şehit oldu? 299 meclis üyesinin hepsinin çetelesini çıkardık. Evet hepsine tek tek baktık. Hepsi CHP'de, İYİ Parti'de, Saadet'te, çıksınlar yok desinler. Dedikodu yapmayı biliyorlar, ama önüne belge koyduğun zaman hiçbir şey diyemiyorlar. Kimisi araç yollamış, kimisi PKK'dan içeride yatmış, kimisi PKK'ya lojistik yapmış, kimisi istihbarat sağlamaya çalışmış, kimisi HDP'de eş başkanlığı yapmış. Dertleri şu, dertleri çok net ve açık bir şekilde önümüzdeki 4 buçuk yılda Türkiye'yi ele geçirip anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek. Şimdi bunun hesabını yapıyorlar. Ne olursunuz bunlara yüz vermeyin" şeklinde konuştu.Bakan Soylu, "Biz o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bir elimiz doğuda, bir elimiz batıda. Bizim bu coğrafyada olmamızı hazmedemeyenler çeşitli oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Afganistan, Pakistan, Avrupa ülkelerinde katliam yaptılar. Kimse sesini çıkarmadı. Biz batı değiliz. Kimse kusura bakmasın. Biz anamızı babamızı kimseye yedirmeyiz. Biz sadece anamıza, babamıza sahip çıkmıyoruz, mezarlarımıza da sahip çıkıyoruz. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, sömürdüler. Bugün Afrika'da açlık var. Türkiye olmasa, su kuyusu açamayacaklar, hastanelere gidemeyecekler. Yetimlerin üzerinde al yıldızlı bayrak var, STK temsilcileri, iş adamlarımız var. Devletimiz dünyanın her yerine uzanıyor. Şimdi bunlar bu 4 buçuk yılda, Türkiye bunları yapmasın diye, hakkaniyete, adalete çağrı yapmasın diye, kendi standartlarını yükseltmesin diye, ekonomide güçlü adımlar atmasın, terörü kökünden tamamen kazımasın diye, istikrarsız bir devlet oluşturabilmek için 31 Mart'ta bizi zaafiyete uğratmak istiyorlar" diye konuştu. - BURSA