08.07.2019 16:27
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Bakan Soylu Hırvatistan'da

Bakan Soylu Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Soylu, başkent Zagreb'deki Dr. Franjo Tudman Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Zarko Katic, Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Josip Celic ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Soylu, daha sonra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği rezidansına geçti. Büyükelçi Hızlan'ın verdiği brifingin ardından Hükümet Binası'na geçen Soylu, burada Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic tarafından karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Başbakan Plenkovic ile bir araya geldi. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden heyetlerarası görüşmede güvenlik ve göç konularının ele alındığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Hırvatistan, Türkiye, Politika

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