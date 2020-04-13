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Bakan Soylu için adak adayan kişi kurban kesti

Denizli'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini sevinçle karşılayan bir kişi, kurban kesti.

13.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:35

Denizli 'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini sevinçle karşılayan bir kişi, kurban kesti.

Kale ilçesinde yaşayan Mehmet Göçenoğlu, Bakan Soylu'nun görevden ayrılma talebini duyurmasının ardından bu karara üzülerek istifasının kabul edilmemesini temenni etti ve adak adadı.

Göçenoğlu, Soylu'nun görevden ayrılma talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine adağını yerine getirmek için beslediği koçu kurban ederek belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Adak sözünü yerine getirdiğini ifade eden Göçenoğlu, "Ani istifası bizi çok derinden üzmüştü. Tekrar dönmesi de çok sevindirdi. Bu sevinç üzerine bir koç adadım ve kesiyorum." dedi.

Bakan Soylu için adak adayan kişi kurban kesti

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Denizli, Güncel
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