Bakan Soylu: "İlk Kez 4,5 Yıl Seçimsiz Döneme Gidiyoruz"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçim olmayan hiçbir dönem olmadı. Herkesin konsantre olacağı, işine bakacağı seçimsiz döneme gidiyoruz. Bu Türkiye için büyük bir fırsattır çünkü terör dahil her meselede şu ana kadar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi bu 4,5 yılda yine anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek için bir senaryo ortaya koyuyorlar. Bakın 325 PKK'lıyı ve HDP'liyi, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday koydular." dedi.Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlar için çok çalıştıklarını söyledi.Orada yaşayan ve yıllardır terör örgütlerinin mağdur ettiği vatandaşlara kimsesiz ve çaresiz olmadıklarını söylediklerini belirten Soylu, "Binlerce insan gittiğimiz zaman ay yıldızlı bayraklarıyla geliyor. O çocuklarımızı orada terör örgütlerine kaptıramayız. 'Siz kimsesiz değil, çaresiz değilsiniz. Sizi doktor yapacağız, mühendis, hemşire, bu ülkeye hayırlı evlatlar yapacağız.' diyoruz." diye konuştu.Soylu, bugün bölgede 24 saat huzur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bunlara kaç sefer söyledik, 'Siz terörist cenazesine gitmeyeceksiniz.' diye bunların vekillerine. Bunların vekillerine 'milletvekili' demiyorum. Kim ne söylerse söylesin umrumda değil. Bunlar bu asil milletin ismini alabilecek karaktere ve şahsiyete sahip değiller. Bunlar PKK'nın vekilidir, bunlar terörün vekilidir. Bu milletin vekili olamazlar. Neymiş, gidecekler terörist cenazesine. Geçen gün cezaevinde bir terörist öldü. Diyarbakır'da havalimanında bunlar karşılayacaklar, sonra da mezarlıkta tören yapacaklarmış kendi usullerince. Diyarbakır Valimizi aradım. Havalimanının etrafında esamelerini görmek istemiyoruz. Öyle tören falan, öyle bir şey yok. Hiçbirisini mezarlığın bir kilometre etrafına yaklaştırmayacaksınız. O eskidendi. Gidecekler cenaze başında ağlayacaklar, sahte gözyaşı dökecekler..."Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'daki insanlara uygulanan baskıların sona erdiğinin altını çizerek, "İstanbul'da bunların yapacağı şu. Güya otelde bir araya gelecekler Taksim'de. 15 vilayete vekilleri yürüyüş yapacak, sonra Diyarbakır'a gidecekler. Neden? Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için. Biz ne dedik, kötü bir şey mi söyledik? Yürüyecekler, milleti tahrik edecekler. 'Ulan sizi yürüten adam değildir.' dedik. Yürüyebildiler mi? Taksim'de otelden bir adım öne attılar, polislerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, Allah razı olsun onları şapa oturttu. Bu ülkenin yıllardır huzurunu bozuyorlar." diye konuştu.Şimdi başka bir senaryonun ortaya konulduğuna işaret eden Soylu, "Geçtiğimiz 7 yılda bütün bunları yapmalarına rağmen bizi yıkamadılar. 50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçim olmayan hiçbir dönem olmadı. Herkesin konsantre olacağı, işine bakacağı seçimsiz döneme gidiyoruz. Bu Türkiye için büyük bir fırsattır çünkü terör dahil her meselede şu ana kadar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi bu 4,5 yılda yine anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek için bir senaryo ortaya koyuyorlar. Bakın 325 PKK'lıyı ve HDP'liyi, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday koydular." ifadelerini kullandı.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz." dediğini hatırlatan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu açıklamaya tepki göstermediğini söyledi.Soylu, her türlü hazırlığın yapıldığını, her türlü sözleşmenin ortaya konulduğunu dile getirerek, "Öyle adamları listelere koymuşlar ki PKK için patlayıcı taşıyanları, haraç toplayanları, uyuşturucu ekip parasını PKK'ya gönderenleri, Apo için, onun çıkabilmesi için açlık grevi yapanları, karakol bombalayanları, jandarma binalarını bombalayanları, daha birçok suçla beraber iştigal edenlerin tamamını listelerine koydular. Adam mı bulamadınız? Yazıklar olsun. Kendileri koymadılar, Kandil yazdı verdi." diye konuştu."PKK'ya yeni bir yaşam tüneli açmayalım"Doğu ve Güneydoğu'da teröre destek veren belediyeleri görevden aldıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:"İçişleri Bakanı olarak görevim; milletimizin başına bir musibet gelirse, milletimiz tehditle karşı karşıya kalmadan önce onun tedbirini almaktır, milletimizi uyarmaktır, o musibeti önlemek, o musibeti ortadan kaldırmaktır. Ülkemin başına bir musibet getirmeye çalışıyorlar. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Biz önemli değiliz. Bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız. Yapacakları iş açık ve nettir. 'Siz bizim teröre olan desteğimizi engellersiniz, şehirlerinize sızalım dünyanın kaç bucak olduğunu görün' diyorlar. Dün oradan paraları gönderdikleri, bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener'in ittifakından gönderecekler. O zaman Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, Bedirhan bebek neden şehit oldu? Babasına, annesine ne anlatacağız? Şimdi ne yapalım? 'Yaptıklarımız yanlıştı kusura bakmayın' mı diyelim terör örgütlerine? 'Amerika, Avrupa senin dediklerin haklıydı' mı diyelim? Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; önümüzdeki 4,5 yıl için Türkiye'nin hedeflerine ulaşmaması üzerine Kılıçdaroğlu ve onun ekibinde bulunanların ortaya koyduğu yeni bir tezgahtır. Lütfen bu tezgaha gelmeyelim. PKK'ya yeni bir yaşam tüneli açmayalım."PKK'nın dağlardaki terörist sayısını 15 binden 700'e düşürdüklerini söyleyen Soylu, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 2018 yılında bunların en üst düzey teröristlerinin 13 tanesi kırmızı liste, hepsi gitti. Türkiye'de üst düzey teröristleri kalmadı. Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ı çağırıyorum; 'Gelin adamlarınıza sahip çıkın, onları komuta edin. Gelin Gabar'a, Cudi'ye, Şenyayla'ya, Faraşin'e, Tendürek'e, Madur'a gelin de sahip çıkın. Gelin de sizi de bir can pazarına düşürelim.' diyorum. Türkiye, eski Türkiye değil. Her karesinde aslanlarımız var. 4-5 metre kar varmış, kışmış, sonbaharmış, yazmış önemli değil. Bizimkiler aslan gibi kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor." diye konuştu.Terör konusunda cumhuriyet tarihinde ilk defa bu konuma geldiklerini vurgulayan Soylu, "DHKP/C diye bir terör örgütü vardı. Türkiye'de DHKP/C terör örgütü mensupları için özet olarak söylüyorum; liderleri ve yöneticileri ya ölüdür ya da tutukludur. İlk kez böyle duruma geldik. Hangi terör örgütü varsa gerekli müdahaleyi yapıyoruz." dedi.Soylu, Türkiye büyük bir devrim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Gerçekleştirmeye devam ediyor. İstedikleri 31 Mart'tan güçlü çıkmayalım. Türkiye'nin ekonomisi gürül gürül yarınlara devam etmesin. Türkiye yerli ve milli üretim yapmasın, terör örgütleriyle uğraşmasın, etrafımızdaki coğrafyaya barış, kardeşlik getirmeyelim istiyorlar." ifadelerini kullandı."Türkiye büyürse etrafa barış getirir diye çekiniyorlar"İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa ve Amerika'nın aksine gittikleri yerleri sömürmediklerini belirten Soylu, "Biz asil ve büyük milletiz. Gittiğimiz yere kardeşliğimizi, medeniyetimizi, töremizi götürürüz. Çekindikleri bu. Türkiye büyürse etrafa barış getirir diye çekiniyorlar." diye konuştu.Yerel seçimlerin önemine işaret eden Soylu, "Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de 4,5 yıl şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksanına çaksın." dedi."Bu konuda acımasız olacağız"Bakan Soylu, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:"Bunlar dinimize saldırıyor. Aile yapımıza saldırıyorlar. 2017 yılında 941 kişi öldü uyuşturucudan. Cumhur reisimizin yanına gittim. 'Derhal kökünü kazıyacaksınız.' dedi. Bir yıl geçmeden aralık ayı hariç ölümleri 491'e, yarı yarıya düşürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştiriyoruz. 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. 1,5 ton eroin, cumhuriyet tarihinde böyle bir yakalama yok. Bin 250 kilo eroin, bin kilo kokain, 260 ton bonzaiyi Türkiye'ye servis edeceklerdi. Çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Kılıçdaroğlu, ona da kabahat buldu. 300 patronu kulağından tuttuk, doğru kodese tıktık. Size söz veriyorum; bu uyuşturucu satıcılarını da onların patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah ve millet hesabını sorsun. Bu konuda acımasız olacağız."Türkiye'ye yeniden bekçilik sistemini getirdiklerini anlatan Soylu, hırsızlık olaylarının bir yılda yüzde 35 azaldığını, geçen yıl 275 mafya örgütünü çökerttiklerini, bunu daha da azaltacaklarını, huzurlu bir Türkiye ve dünyanın en güvenilir şehirlerini oluşturacaklarını aktardı.Soylu, daha sonra eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, belediye başkan adayları ve parti yöneticileriyle alandakilere karanfil verdi.Kürsüden alandakilerin arasına girerek onlarla sohbet eden Soylu'ya, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.(Bitti)