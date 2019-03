Bakan Soylu, İran ile Ortak Terör Operasyonu Yapıldığını Açıkladı

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 08.00 itibariyle İran'la beraber doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ilk kez operasyon yaptık. Bilesiniz bunlara nefes aldırmayacağız, kökünü kazıyacağız. Milletimizi bu musibetten kurtaracağız" dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Serik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Amerika'nın Türkiye'ye, 'Afrin'e giremezseniz' dediğini ifade eden Soylu, "Çatır çatır girdik mi? Bunu kim sağladı biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sizin iradeniz ve 50 gramlık oy pusulanız sayesinde. Sadece orada terör koridorunu engellemedi, dünyaya ve gelecek nesillere not bıraktı. Biz parmağımızı oynatmadığımız sürece bu Coğrafya da kimseye oyun kurdurtmayız. Tezgah güzel. Bir dolar operasyonuyla hükumet ve milletin arasını açabilir miyim? Onu da yaptılar Hiç vazgeçmediler. Zayıflığımızı bekliyorlar" dedi."ULAN SİZİ YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR' DEDİM" Soylu, "Şimdi çıkacak diyecekler ki, 'Biz APO'nun serbest bırakılması için İstanbul'dan yürüyüş yapacağız' diyecekler. Kim yapacak? HDP'nin vekilleri yapacak. Nereye? Diyarbakır'a gideceklermiş. Bütün vekilleri. Ben onlara milletvekili demiyorum, kimse kusura bakmasın. Ben onlara PKK'nın vekili, terörün vekili diyorum. Bu asil milletin vekili olamazlar. Karekterleri yok, şahsiyetler, yok. Bu ülkeye hizmet etmiyorlar. Diyorlar ki; 'İstanbul'da başlayacağız, 15 ili geçeceğiz, Diyarbakır'a gideceğiz. Bana dediler ki; 'İçişleri Bakanı böyle söz söyler mi? Ne dedim? 'Ulan sizi yürüten adam değildir' dedim. Yürüyebildiler mi? Ben onlara diyorum ki 'sakın terörist cenazesine gitmeyin' o günler geçti, artık gidemezsiniz. Götürmem dedim. Dün gece Diyarbakır'a gitmeye çalışıyorlardı. ya nafile niye uğraşıyorsunuz? ne havalimanına sokarım, ne şehrin içine sokarım, ne de mezarlığa sokarım. Türkiye eski Türkiye değil. Teröre değil destek vermek, Moral verene tahammülümüz yok" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, yıllardır Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değindi."O LAFI KILIÇDAROĞLU SÖYLETTİRDİ" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Size bir soru soracağım? 6 aylık kundakta ki bebeğini bırakıp da milletin namusu, ay yıldızlı bayrak için şuan da mücadele eden çocuklarımıza ne anlatacağız? Biz yanlış mı yaptık? Ben 2 buçuk yıldır bakanlık yapıyorum. Şehit cenazelerinde babayı, eşini aradığım zaman, 'vatan sağ olsun deyince ben eziliyorum. Ne anlatacağız. Türkiye'den bu millette intikam alacaklar diye bu kirli pazarlıklar ya. Bunlar bunu yapıyorlar. 24 Haziran'da her yeri yırttık. Kılıçdaroğlu çıktı şunu söyledi 'bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye' ne oldu? Bunları meclise soktular. Karşımda kadın şöyle söyledi; 'Senin askerlerin Hakkari'de, Siirt'te, Diyarbakır'da işgal askeridir' dedi. Bizim askerimiz, polisimiz, işgal polisi değildir. Bu milletin bu toprakların evlatlarıdır. Ben lafı söyleyene bakmam, lafı söylettirene bakarım. O lafi Kılıçdaroğlu söylettirdi. Ağzını payını fazlasıyla veririm. Bu memleket bunları hak etmiyor" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Bakan Soylu, 2017 yılında uyuşturucu nedeniyle 941 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti."KODESE TIKTIK" 2018'de bu rakamın yarı yarıya düştüğünü kaydeden Soylu, "Daha bitmedi. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Şunu söylemek istiyorum; büyük bir mücadele var. Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Sadece uyuşturucusu satıcılarını yakalıyorlar' diyor. Hayır, 300 tane adı sanı bilinmeyen kişiyi kodese gönderdik. Neden? İnancımıza, aile yapımıza saldırıyorlardı. Terör neyse bu da bize aynısını yapmak istiyor. Ailemizi parçalamak istiyor. Onları yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah'ta, millet de hesabını sorsun. Hiç acımayacağız" şeklinde konuştu."BEN MAFYA-TAFYA TANIMAM" Türkiye'de 2018 yılında evden hırsızlığın yüzde 35 azaldığını belirten Bakan Soylu, bunun büyük bir iş olduğunu söyledi. Büyük bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Bakan Soylu, "Ben öyle mafya-tafya tanımam. 275 organize suç örgütünü Türkiye'de çökerttik. Anne sabahleyin çocuğunu okula gönderdiğinde gözü arkada kalmayacak. Sabahleyin amcamız namaza giderken huzur içerisinde gidecek. Esnaf dükkanına kimse musallat olamayacak. Bakın Mardin'e 2018'de 3 milyon turist geldi. Huzursuz olsa gelir mi? Tunceli'de bu yıl otellerde yer yok. Ülkemin her yerinde huzur var. İnşallah bu yıl 50 milyon turistin üzerine çıkacağız. İslim üzerindeyiz. Birileri buna zarar vermeye çalışıyor" diye konuştu."KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR"'Size bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksiniz' diyerek espri yapan Bakan Soylu, "Size güveniyorum ama kameramanlara güvenmiyorum. Şimdi insansız hava araçlarını (İHA) öyle bir yazılım yaptık ki çıldırıyorlar. Öyle bir yazılım yaptık ki. Bundan sonra bırak terör örgütleri bırak dağlarda yürümeyi kafalarına çıkaramayacaklar" dedi. İran'la yapılan ortak operasyona değinen Soylu, "Bu sabah saat 08.00 itibariyle İran'la evet doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ilk kez operasyon yaptık. Bilesiniz bunlara nefes aldırmayacağız, kökünü kazıyacağız. Milletimizi bu musibetten kurtaracağız" sözlerine ekledi.(Ferah Vanlı-Mustafa Bürge/İHA)