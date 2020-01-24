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Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının hukuk müşaviri Tahir Alan'ın vefat eden babası Mustafa Alan (80) için Isparta'da oturan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

24.01.2020 02:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:02Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının hukuk müşaviri Tahir Alan'ın vefat eden babası Mustafa Alan (80) için 'da oturan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri avukat Tahir Alan'ın babası emekli emniyet mensubu Mustafa Alan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 21 Ocak gecesi yaşamını yitirdi. Mustafa Alan ertesi gün düzenlenen törenin ardından Isparta'da toprağa verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Tahir Alan ve ailesine Isparta'daki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu'ya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.



Süleyman Soylu, Mustafa Alan, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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