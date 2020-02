Bakan Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Elazığ 'da 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 558 acil yıkılacak, 1540 orta hasarlı, 15 bin 671 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Az hasarlı binalar hariç diğerlerinin içinde bulunan bağımsız bölüm sayısı 33 bin 688'dir. Şu ana kadar 1000 binanın yıkımı gerçekleşmiştir." dedi.Soylu, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde düzenlenen, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda Elazığ depremini değerlendirdi.Elazığ depreminde yaşananların, bu toplantıların önemini, sonuç ürettiğini, depreme hazırladığını, can kayıplarını azalttığını ve deprem sonrası normalleşme sürelerini kısalttığını gösterdiğini ifade eden Soylu, enkaz altında hayat kurtarmaktan, yardım organizasyonlarına kadar her alanda daha hızlı ve etkin hareket edebilme kabiliyetine ulaşıldığını belirtti.Elazığ depreminin Türkiye Afet Müdahale Planı'nın işlerliğini, önemli bir fonksiyon ifa ettiğini, bunun üzerinde çalışmaların arttırılmasının ve bu planın bir refleks haline getirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu gösterdiğini anlatan Soylu, "Türkiye, almış olduğu tedbirlerle afetler konusunda doğru istikamettedir." dedi.Bakan Soylu, Elazığ depremine ilişkin son verilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:"24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 24 olmak üzere toplam 2 bin 795 artçı deprem meydana gelmiştir. 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1631 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi devam eden yaralı sayımız halen 12 olup, diğerleri taburcu edilmiştir. Ayrıca, ekiplerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarılan vatandaş sayımız da 45'tir. Arama kurtarma çalışmalarında AFAD'dan 505, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1366, UMKE'den 605 ve itfaiye teşkilatlarımızdan 307 olmak üzere toplam 2 bin 783 personel ile 24 arama kurtarma köpeği, büyük bir fedakarlıkla görev yapmıştır.310 araç, 5 mobil koordinasyon tırı da yine bu çalışmalarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra tedbir amaçlı dalgıç ekipleri de baraj yakınlarına sevk edilmiştir.""Elazığ'da 1000 hasarlı binanın yıkımı yapıldı"Bakan Soylu, 70 bin depremzedeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal rehabilitasyon hizmeti verildiğini, çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının da katıldığını aktardı.Kızılay, AKUT ve İHH gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşun 1842 kişi ve 122 araçla çalışmalara katıldığını kaydeden Soylu, kentte yapılan hasar tespit çalışmaları sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:"Elazığ'da 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 558 acil yıkılacak, 1540 orta hasarlı, 15 bin 671 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Az hasarlı binalar hariç diğerlerinin içinde bulunan bağımsız bölüm sayısı 33 bin 688'dir. Şu ana kadar 1000 binanın yıkımı gerçekleşmiştir. Malatya'da ise deprem nedeniyle 370 bina yıkık, 2 bin 794 bina ağır hasarlı, 262 bina acil yıktırılacak, 621 bina orta hasarlı, 3 bin 75 bina az hasarlı olarak tespit edilmiş."Soylu, deprem sonrasında Elazığ'da okul binaları, spor tesisleri, kamu misafirhaneleriyle birlikte toplam 132 barınma alanı oluşturulduğunu, Elazığ'da toplu çadır alanlarında 3 bin 846 çadır kurulduğunu belirterek, 19 bin 409 çadırın bireysel olarak dağıtıldığını, Malatya'da ise 5 bin 948 çadırın bireysel olarak dağıtılıp, kurulduğunu kaydetti."Elazığ ve Malatya için planlanan konteyner sayısı 6 bin 551"Elazığ'da 775'i okul ve kamu misafirhanelerinde olmak üzere barınma alanlarında halen 12 bin 618 vatandaşın bulunduğunu aktaran Soylu, kentte 1995 yaşam konteyneri, 102 umumi tuvalet konteyneri, 43 duş ve 77 ofis konteynerinin yerleştirme çalışmalarının tamamlandığını, Elazığ ve Malatya için planlanan konteyner sayısının 6 bin 551 olduğunu belirtti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hasar tespit ve saha çalışmalarını tamamladığını, afetzede listelerinin askıya çıkarıldığını dile getiren Soylu, kalıcı konutlar için ihaleye çıkıldığını, konutların Nisan 2021'de teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.Soylu, 100 bini aşkın gıda kolisi ile soba, battaniye, alışveriş kartı gibi pek çok yardımın doğru bir organizasyonla hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlattı.Elazığ'da 53 bin 920, Malatya'da ise 6 bin kişiye günde 3 öğün sıcak yemek, 300 çölyak hastasına glutensiz yemek hizmeti verildiğini aktaran Soylu, iki ilde şu ana kadar 601 bin 968 kumanya dağıtımı gerçekleştirildiğini vurguladı."Depreme karşı tedbirli olmak durumundayız"Elazığ'ın nüfusunun 591 bin, İstanbul'un nüfusunun ise 15,5 milyon olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:"Bizler kamu tarafı olarak hazırlanıyoruz, tedbirler alıyoruz. Deprem yönetmeliği sonrası yapılan yapı stoğumuz azımsanmayacak derecededir okullarımızdan hastanelerimize kadar. Şehir hastanesi orada verdiği hizmetle kusursuz. Depremden etkilenmemesi haliyle çok net bir şekilde ders verdi. Deprem 6,8, şehir hastanesinin hissi 3,1. İstanbul'da yüzlerce okul elden geçti, hastaneler ve kamu binaları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bu konuda çok önemli adımlar atıldığını Elazığ bir kez daha ispatlamıştır."Deprem gerçeğiyle yüzleşmek durumunda olunduğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:"Sadece İstanbul değil, ülkemizin nüfus yoğunluğu yüksek olan batı bölgelerinde Ege'de, Marmara'da fay hareketliğinin olduğu bir sır değil, bunlar bilimsel gerçeklerdir. Hiçbir twitter hesabının veya fısıltı gazetelerinin manipülasyonlarına aldırmadan kendi tedbirlerimizi almak zorundayız. Binalarımızın sağlamlığı hususunda mutlaka profesyonel yardım almak, evdeki ve iş yerindeki eşyaları sabitlemek,özellikle üretim tesislerindeki makinelerin, mağazalardaki rafların veya istiflerin durumunu kontrol etmek önemlidir. Çünkü bazen yıkılmayan binaların içinde de can kayıpları olması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla gözümüzün gördüğü her yerde depreme karşı tedbirli ve teyakkuz halinde olmak durumundayız."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.