13.06.2019 19:15
Haberler»Güncel » Haber

Bakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir

Bakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir. Türkiye'de özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğunuz kararlılık ve cesaret gelecek nesiller tarafından büyük bir şükranla anılacaktır" dedi.
Bakan Süleyman Soylu, Jandarma'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Soylu kabulde, Jandarma Teşkilatının, tüm sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalarla bir başarı tarihi yazdığını belirterek, kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Soylu, Jandarmanın ülkede huzur ve güveni sağlamak için büyük bir mücadele gösterdiğini söyleyerek, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle en çok takdir ettiğim husus ise sürdürülebilirliği ve aynı zamanda teknolojiyi en üst düzeyde takip etme kararlılığıdır. Bu, karşı karşıya kaldığı bütün kötülükleri ortadan kaldırmaya yönelik Jandarma Teşkilatımızı ayakta tutan en önemli unsurdur. Bunu aynı şekilde devam ettirmeniz bana göre Jandarma Teşkilatımızın başarısını katbekat artırarak sürdürecektir" dedi.
Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının yüzün üzerindeki ülkeye eğitim verdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Türkiye'de özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğunuz kararlılık ve cesaret gelecek nesiller tarafından büyük bir şükranla anılacaktır. Çünkü onları daha güvenli, terörden arındırılmış, üzerine oyun oynanmaya çalışılan ve zayıflatılmaya çalışılan bir Türkiye'den çekip güçlü, büyük ve herkesin yarından emin olduğu güvenli bir Türkiye'ye doğru adım attırıyorsunuz" diye konuştu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ise Jandarma Teşkilatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himaye ve talimatları doğrultusunda görev yaptığını, 180 yıldır var olan teşkilatın bundan sonra da aynı kararlılıkla görevini sürdüreceğini ifade etti. Kabulde, Bakan Soylu, Orgeneral Çetin ve beraberindeki komutanlardan terörle mücadele operasyonları detaylı bilgi aldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Türkiye, Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:08 Bakan Varank açıkladı: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programından öncelik makine sektörünün"
20:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:08 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
20:07 Askerlik kanununun ilk iki maddesi kabul edildi
20:07 "Devletimiz elinden geleni yaptı"
20:06 DHA DIŞ – Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:05 Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:05 Güzel oyuncu Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı
20:04 Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
20:04 BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama - NEW
20:04 TEV, 74 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor
20:04 Karaman'da sağanak, sele neden oldu
20:02 JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
20:02 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı