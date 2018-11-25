Bakan Soylu: "Kadın Ölümlerinde Yüzde 22 Azalma Olmuştur"

25 Kasım 2018 Pazar 12:52



25 Kasım 2018 Pazar 12:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılı ile 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde 6284 sayılı Kanun kapsamındaki kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma olmuştur" dedi.Bakan Soylu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu mesajında, "Cennet annelerin ayakları altındadır" diyen bir dine, Nene Hatunların, Fadime Bacıların olduğu bir tarihe sahip köklü medeniyetlerinde hiçbir şekilde yeri olmayan kadına şiddetin bugün 21. yüzyılda tüm insanlığın yüzleştiği bir problem olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti. Soylu, bu meselede farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilmiş olmasının esas itibarıyla problemin ülke, din, ırk, gelişmişlik seviyesi farkı gözetmeksizin bütün dünyada var olduğunun açık bir göstergesi olduğunu kaydetti."Kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma olmuştur"Kadına şiddet meselesinde 2002'den sonra AK Parti hükümetleri tarafından çok önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden Soylu, bunlar arasında 2012'de çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un önemli ve büyük bir adım olarak öne çıktığını aktardı. Kanun gereğince şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşmalarının engellenmesi ve ihlal olması durumunda kolluk tarafından gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 8 Mart 2015 ve 19 Nisan 2016 tarihlerinde protokollerin imzalandığını ve gerekli adımların atıldığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:"Bu adımların en yeni versiyonu olarak tamamen yerli ve milli bir uygulama olan 'KADES' uygulaması 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilmiştir. Bu uygulama kapsamında risk ve tehdit oluşturabilecek durumlarda kadınlarımızın tek bir dokunuşla en hızlı şekilde kolluk görevlilerine ulaşarak yardım almaları sağlanmıştır. Halen 35 bin 318 kişi tarafından indirilen uygulamayla 6 bin 894 ihbar gerçekleştirilmiştir. Sadece 2018 yılında gecikmesinde sakınca olan haller kapsamında değerlendirilerek geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 72 bin 844 kadına koruma kararı, 110 bin 457 şiddet uygulayan erkeğe de önleyici tedbir kararı çıkarılmıştır ki bu noktada geçen yıla oranla yüzde 3 artış yaşanmıştır. Genel olarak toplumsal farkındalığın arttırılması, elektronik kelepçe, personele verilen eğitimlerin yüzde 662 oranında arttırılarak 38 bin 442 olması ve alınan diğer tedbirlerin neticesinde 2017 yılı ile 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde 6284 sayılı Kanun kapsamındaki kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma olmuştur.""Bu sorunu en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz"Soylu, bütün bunlarla beraber kadına karşı şiddetin önlenmesinin en önemli faktörünün zihniyet değişimi olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunun altını çizerek, "Bu itibarla gerek 25 Kasım gibi farkındalık günleriyle, gerekse medeniyet değerlerimizin bu konuda bize vereceği ilhamla, insanlığa yakışmayan bu sorunu en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle kadına yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor; bu acıların bir daha yaşanmaması için dün olduğundan daha büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor; şiddet mağduriyeti nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA