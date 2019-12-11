Haberler » Güncel » Son dakika: Bakan Soylu 'Kamuoyu bunu ilk defa duyacak' diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber

Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele tercih edilen yöntemlerden birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı. Soylu, "Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz" dedi.

11.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.

Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler."

HDP ÖNÜNDEKİ ANNE, EVLADINA KAVUŞMUŞTU

Öte yandan, oğlu PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve 64 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, oğluna geçtiğimiz gün oğluna kavuşmuştu. Annesine seslenen Cafer Ceylan, "Anne üzülme kavuştuk işte" demişti.

Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerinin çalışması sonucu iletişime geçilen Cafer Ceylan, terör örgütünden kaçarak devlete sığınmıştı.

HDP binası önünde nöbet tutan anne, 64 gün sonra evladına kavuştuHDP binası önünde nöbet tutan anne, 64 gün sonra evladına kavuştu

Son dakika: Bakan Soylu

Süleyman Soylu, PKK, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12 Hakkari özel harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 3 yaralı - Haber
13:12 Doğu Biga Madencilik'te 200 çalışanın iş akdi feshedildi - Haber
13:11 Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor - Haber
13:06 Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak - Haber
13:06 Mersin'de göçün oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:15:22