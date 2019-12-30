Bakan Soylu, "Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan 'Haftasonu Özel' programına konuk oldu. Programda Kanal İstanbul'la ilgili sorulara da yanıt veren Soylu, projenin referanduma gitmeyeceğini açıkladı.

Soylu, Kanal İstanbul hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Kanal İstanbul'la alakalı iddiaların hiç birisinin bilimsel gerçekliliği yoktur. Montrö'yle ilgili iddialar da var. Montrö yalnızca İstanbul Boğazı'nı mı ilgilendiriyor? Antlaşmada Çanakkale Boğazı var, Karadeniz Boğazı var. Yine başka bir şey daha var. Burada Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin? Bu bizim için bir imtiyaz. Türkiye bu imtiyazı neden kaybetsin?

REFERANDUM TARTIŞMALARI...

Referandum tartışmaları da var. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Vatandaş bu projeye evet dedi. O zaman 1. boğaz köprüsünde getirseydik keşke. İHA'ları SİHA'ları, yerli otomobili de getirseydik o zaman referanduma.

İNDEPENDENTA KAZASI

Konuşmasında 1979 yılında boğazda meydana gelen İndependenta kazasına tanık olduğunu ifade eden Soylu şöyle konuştu: "Ben ilkokuldaydım 1979'da, birden bir baktık ki sabahleyin okula girmek üzereyken İstanbul'un gökyüzü simsiyah oldu. Ondan sonra 2 geminin çarpıştığı ve büyük bir kaza olduğu ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'ndan ortalama 40-50 bin civarında gemi geçiyor tonajına göre. Ben denizcilik de yaptım 1 yıl. Gemi brokerlığı yaptım. Arap körfezinden Türkiye'ye ham petrol taşıyan bir şirkette çalıştım. Borsayla ilgilendikten 3-4 yıl sonra. Sonra askere gittim. Süveyş Kanalı'nın nasıl bir işletime sahip olduğunu bilirim."

"BOĞAZDA BİR GEMİNİN 1 SAAT BEKLEMESİ CİDDİ BİR MALİYET OLUŞTURUR"

Boğazdan geçen gemilerin bekleme süreleri var. Bu gemiler ticari gemiler. Bu gemilerin 1 saat beklemesi ciddi bir şekilde maliyet oluşturur. Bu gemilerin ne kadarı Kanal İstanbul'u kullanır, ne kadarı kullanmaz elbetteki o ticari kaygıların oluşturacağı bir sonuçtur. Ama bu bizim imkanımız. Çevreyi korumak zorundayız biz.

"KANAL İSTANBUL BOĞAZA ALTERNATİF OLACAK"

Kanal İstanbul hem ekonomik bir projedir, hem de çevreci bir projedir. Tam anlamıyla boğaza alternatif olabilecek, boğazı koruyabilecek bir projedir. 500 bin kişilik şehircilik mimarisi oluşacak orada.

"TÜRKİYE İÇİN PRESTİJ PROJESİDİR"

En önemlisi Türkiye için ciddi bir itibar projesidir. Bütün dünyanın bu noktalarda çekingen durduğu zamanlarda Türkiye için bir prestij projesidir. Biz İstanbul boğazını koruyoruz. Tehlikeden ve tehditten koruyoruz. Geçen gün de boğazda bir gemi kazası yaşandı. Dediler ki kaptanı Rizeli. Adam Romanyalı çıktı. Yani Türkiye'de enteresan değerlendirmeler. Enteresan yorumlamalar var.