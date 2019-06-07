BAKAN SOYLU: KANDİL DAĞI'NDA DA BAYRAM NAMAZI KILMAYI ALLAH NASİP ETSİN

Soylu, "Bize itimat edin, güvenin. Eksiksiz Cenab-ı Allah'tır. Biz kuluz, eksiklerle donatılmışız. Ama samimiyetimiz sizden uzak değildir. Bilesiniz yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık bu milleti daha huzur içinde ve etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözünü, bu ülkenin medeniyetinin anlattığı çerçevede, geçirebilmek için elimize bir fırsat geçti. Allah bu fırsatı, elimizden almak isteyenlere fırsat vermesin. Bu vesile ile, Karadeniz Mahallesi'ne, Anadolu'nun her yerinden buraya gelen çok kıymetli hemşerilerimize ve yarınımızın istikbali olan çocuklarımıza, esnaflarımıza hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ımıza duamız şudur: Allah'ım, bize itimat edip samimiyetimize itimat eden bu millete bizi mahcup etmesin inşallah" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun Cuma namazını kıldığı cami

-Soylu'nun vatandaşlara hitap etmesi

-Soylu'nun vatandaşlarla tokalaşması



Kaynak: DHA

- Yurttaş