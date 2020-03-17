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Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs...

Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı.

17.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:54
Bakan Soylu:
Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı."

Kaynak: AA

Etiketler : Kıbrıs, Güncel

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