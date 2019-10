Bakan Soylu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki heyetle görüştü.Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani ve beraberindekiler, Bakanlık girişinde Jandarma Merasim Bölüğü ve Polis Bandosu eşliğinde Bakan Soylu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Her iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Al Sani, Jandarma Merasim Bölüğünü selamladı.Bakan Soylu, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Al Sani ile beraberindekileri makamında ağırladı."Karşılıklı ziyaretler, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü olduğunu gösteriyor"Al Sani, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, bugün de güvenlik alanındaki ilişkilerin pekiştirileceğini söyledi. Al Sani, "Bugün Dünya Kupası'yla ilgili iş birliğine imza atacağız. Deneyimlerinizden yararlanmak amacındayız. Özellikle güvenlik ve organizasyonlar alanında. Türkiye olarak katetmiş olduğunuz adımları biliyoruz ve Dünya Kupasında yanımızda yer alacağınızı bilmekteyiz." dedi.Güvenlik iş birliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatları doğrultusunda yapıldığını ifade eden Al Sani, güzel karşılama için Bakan Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.Al Sani, ülkelerindeki polis akademisinden sık sık mezun verdiklerini ve Bakan Soylu'yu yeniden Katar'da ağırlamaktan şeref duyacaklarını vurgulayarak "Emniyet ve jandarma mensuplarıyla birtakım özel eğitimlere de girmek isteriz. Terörle mücadelenin her alanını kapsamak üzere. Şu anki konumuz, Dünya Kupası'yla ilgili güvenlik tedbirleri." diye konuştu.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "En sıkı ilişkilerimiz Türkiye ile olsun." talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini anlatan Al Sani, "Türkiye'nin güvenliği, bizim güvenliğimizdir. Böyle görmekteyiz. Türkiye'nin duruşunu her zaman takdirle karşılamışızdır, böyle de devam edeceğiz. Güvenlik alanındaki iş birliğini daha iyiye götürmek arzusundayız. Şu an 180 bin Katar vatandaşı, turist olarak Türkiye'de. Onlar adına da teşekkür ediyoruz. Burayı kendi ülkeleri gibi görmektedirler. Bütün bunlar güvende olduklarının göstergesidir." ifadesini kullandı.Katar vatandaşlarının, Türkiye'ye vizesiz giriş yaptıklarını anımsatan Al Sani, "Birçok Katarlı aileye, bakıcı ya da yardımcı olarak diğer uyruklardan kimseler de eşlik ediyor. Onlara da bir kolaylık gösterilse iyi olur diye düşünüyorum." dedi."Sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz"Bakan Soylu da, Katar heyetini Türkiye ve Bakanlıkta ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, ocak ayında Katar'da gösterdikleri ev sahipliği için Katar Başbakanı Al Sani'ye teşekkür etti.Bir dahaki Katar ziyaretinde özel harekat polisleri ve jandarma helikopterleriyle bir gösteri yapmalarına ilişkin temennisini dile getiren Soylu, Katar'dan Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında 44 subayın Türkiye'de eğitimde olduklarını, şu ana kadar 168 personele eğitim verildiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında da bugüne kadar 316 personelin Türkiye'de eğitim gördüğünü bildirdi.Özellikle istihbarat alanında eğitim alan Katar personelinin memnuniyetinin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Süleyman Soylu, Dünya Kupası'ndaki güvenlik iş birliğine ilişkin "Dünya Kupası'yla ilgili arkadaşlarımız birçok kez Katar'a gidip geldiler. Ama şükürler olsun iyi bir noktaya geldik. İnşallah bugün iyi bir anlaşmanın altına hep birlikte imza atılacak ve inanıyorum ki iyi bir sonuç alınacak." diye konuştu.Konuşmaların ardından görüşme bir süre daha basına kapalı devam etti.İki ülke arasında niyet mektubu imzalandıKatar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani ile İçişleri Bakanı Soylu başkanlığındaki heyetler daha sonra "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu"nun imzalanmasına geçti.Bakanlık basın odasında yapılan törenle İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Katar 2022 Dünya Kupası Güvenlik Komitesi Danışma Ofisi Başkanı Tuğgeneral İbrahim Khalil Al-Mohannadi mektubu imzaladı.Mektubun kapsamıEdinilen bilgiye göre, söz konusu niyet mektubu, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin alınacak güvenlik tedbirlerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak desteğin hukuki zeminini oluşturuyor.Varılan iş birliği kapsamında, büyük çaplı organizasyonların güvenlik ve emniyetinin temininde tecrübe paylaşımında bulunmak üzere ilgili kurum ve kişilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.Bu çerçevede, her iki ülkenin büyük çaplı organizasyonlarda görev ve yetkileri belirleyen mevzuatların gözden geçirilmesi, tecrübe paylaşımında bulunulması, büyük çaplı organizasyon süreçlerinde suçla ve terörle mücadele tedbirleri, bu tür organizasyonlarda ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım ile diğer alanlarda iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.Talepleri doğrultusunda Katar'a çevik kuvvet, mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve KBRN konularında personel desteği sağlanacak. Ayrıca bomba arama ile çevik kuvvet müdahale köpeği de gönderilecek.Mektubun imzalanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Dünya Kupası'nda görevlendirilecek personele ilişkin bir protokol hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanacak.