Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda bayram namazını birlikte kıldığı Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Soylu, "Bu coğrafyayı gül bahçesine sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, sabah saatlerinde Şırnak'a geldi. Vali Mehmet Aktaş ve askeri yetkililerce karşılanan Bakan Soylu, helikopterle, 2 bin 800 metre rakımlı Kato Dağı'na çıktı. Burada askerlerle birlikte bayram namazı kılan Bakan Soylu, Mehmetçiğin bayramını tebrik etti. Askerlerle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, cep telefonuyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp, askerlerin selamını iletti.Bakan Soylu, terörle mücadeleye tek terörist kalmayana kadar kararlılıkla devam edileceğini söyledi. Coğrafyamızın hep birlikte gül bahçesine dönüştürüleceğini ifade eden Bakan Soylu, "Bunu birlikte başaracağız ve bu milletin başından bu musibeti hep birlikte söküp atacağız. İsimlerinizi herkes bilmeyebilir ama biliniz ki isimleriniz hem milletimizin nezdinde hem de Cenab-ı Allah'ın katında mahfuzdur. Evlatlarınız Cenab-ı Allah'ın koruması ve gözetimi altında bu yaptığınız kahramanlıklarla birlikte olacaktır. Bu mücadeleyi, bu kahramanlığı aynı şekilde devam ettireceğiz. Nereye kadar giderse, oraya kadar gitmek bizim milletimize verdiğimiz söz ve bu topraklarda yaşamamız için namusumuzdur. Ne toprağımızı kimseyle paylaşırız ne de şurada oluşturduğumuz huzuru birisine bozdururuz. Bir taraftan işimizi iyi yapacağız, bir taraftan da Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Anneleriniz, babalarınız, evliyseniz eşleriniz, çoluk çocuğunuz, akrabalarınız ve onların çerçevesinde bir büyük millet size dua etmektedir. Allah ayağınızı taştan esirgesin diye dua etmektedir. Burada bir tarih yazıyorsunuz ve bir büyük millet ve dünya buna şahitlik ediyor. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu anda operasyonlarda bulunan bütün evlatlarımızı kahramanlarımızı, polisten askerimize, jandarmamıza korucumuza kadar herkesi muhafaza etsin. Bu bayramlar buralarda daha şenlikli olacak" dedi.'BU COĞRAFYADAKİ ATEŞİ SÖNDÜRECEĞİZ'Bölgedeki ateşin söndürüleceğini ve insanların huzurla yaşayacağını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:"Bazen kış geldik bazen yaz geldik, buradan bu dağları tutsak etmek isteyenlere diyoruz ki; Bunu başaramadınız ama biz başardık hep birlikte. Ne dağları tutsak ettiririz ne de insanımızı. Yine burayı gördük, yine sizinle birlikte olduk, yine burada birlikte hemhal olduk. Yorgunluklarımız bitmiştir sizin güzel yüzlerinizi gördükçe. Bilesiniz ki heyecanımız daha da artmıştır, enerjimiz, kuvvetimiz ve cesaretimiz toplanmıştır. Buraya geldik buradan giderken yine enerjimiz ile kuvvetimiz ile cesaretimiz ile birlikte gideceğiz. Allah bizi milletimize, aldığımız kararlarla bizi sizlere geçmişlerimize ve gelecek nesillerimize mahçup etmesin. Bileğinize, yüreğinize, gözünüzün keskinliğine, aklınıza zihninize kuvvet. Sizlerin, sevdiklerinizin ve sizden haber bekleyen herkesin bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara her birimizi afiyetle huzurla, ağız tadı ile ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ezan-ı Muhammed'inin sesinin altında nasip etsin inşallah. Yaptığınız iş sadece memleketinize ait bir iş değildir. Yeminimiz artık başkadır. Bu coğrafyayı gül bahçesine sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz. Huzuru kardeşliği ve herkesin, dini bizden olsun olmasın, rengi bizden olsun olmasın herkesin Anadolu'ya dönüp 'Allah bunlardan razı olsun' dedirtene kadar bu coğrafyada zulmedenlerle hesabımızı göreceğiz. İnşallah Allah bizimledir."- Şırnak