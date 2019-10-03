Haberler » Güncel » Haber

Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.

03.10.2019 10:54Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.
Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri 2. Grup Toplantısı"na katıldı.
Eğitim semineri, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Soylu'nun kaymakamlara hitap ettiği toplantı kapsamında, Bakanlığın üst düzey yöneticileri tarafından terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek.

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:16 AK Parti İl Başkanı Aydın'dan "Recep Gürkan" tepkisi
19:15 Kağıthane'de bir polis silahını temizlerken meslektaşını vurdu
19:15 İçişleri Bakanı Yardımcısı Aksoy: "Anneler artık ağlamayacak"
19:15 Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı
19:15 Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti
19:15 Gaziantep öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı 6 yaralı
19:14 AFAD bir ayda bin 227 kişiyi kurtardı