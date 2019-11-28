Haberler » Güncel » BAKAN SOYLU: KENDİ EVİME ATILSAYDI ANCAK BU KADAR ÜZÜLÜRDÜM - Haber

BAKAN SOYLU: KENDİ EVİME ATILSAYDI ANCAK BU KADAR ÜZÜLÜRDÜM

Tokat tanıtım günlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarptı atmış.

28.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:28BAKAN SOYLU: KENDİ EVİME ATILSAYDI ANCAK BU KADAR ÜZÜLÜRDÜM

tanıtım günlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarptı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting alanında "Tokat Tanıtım Günleri" açılış programına katıldı. Programa TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Tokat milletvekili Özlem Zengin'in yanı sıra çok sayıda Tokatlı siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

"DEAŞ SORUNU ARTIK SADECE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Programda konuşan Bakan Soylu, "İlk kez sorunları bize yıkanların alanlarına aynı sorunları itmeye başladık. Yıllarca bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, yıllarca aramızda münaferet oluşturmak isteyenlere, yıllarca bizim inancımıza göre, kimliğimize göre, mezhebimize göre, oturduğumuz yere göre tasnif etmeye çalışanlara karşı ilk kez sorunları onların alanlarına yıkıyoruz. PYD/PKK sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Amerika'nın da sorunu, Avrupa'nın da sorunu. Bizim alanımıza yıkmışlardı. DEAŞ sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Onu bize ihraç edenlerin, aynı zamanda onu ülkemize mal etmeye çalışanların da sorunu. DEAŞ'lılar Resulayn'dan, Tel Abyad'dan veya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gidecekler Avrupa'ya. Biz almayız. Bu hafta İrlandalısını da gönderiyoruz. Hollandalısını da gönderiyoruz. Belçikalısını da gönderiyoruz. Avusturalyalısını da gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta 11 tane Fransız'ını da gönderiyoruz" İfadelerini kullandı.

"KENDİ EVİME ATILSAYDI ANCAK BU KADAR ÜZÜLÜRDÜM"

Bakan Soylu, "Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarptı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Ağzım dolu dolu söylüyorum ve bütün benliğimle söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net. Kendime atılmış olarak kabul ediyorum. Bu milleti bu meselelerin içerisine çekmeye çalışanlara vereceğimiz en büyük cevap, gelişmek, büyümek, zenginleşmek, değerlerimizle, inancımızla, beraberliğimizle Tokat gibi olabilmektir" şeklinde konuştu. Konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı ve milletvekilleri açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Stantlardan detaylar

-Soylu'nun gelişi

-Soylu'nun konuşması



Süleyman Soylu, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:42 Şentop: "Türkiye tüm terör örgütleri ile mücadelesini kararlıkla sürdürecektir"
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
20:40 TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım
20:40 Muğla'da Kadın Danışma Merkezi açıldı
20:34 İstanbul'da su zammı teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:27 Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı
16:42 Federico Valverde'nin serbest kalma bedeli: 750 milyon euro
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
07:38 AK Partili İBB üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Büyükşehire ait taşınmazlar ilçe belediyelerine devredildi
28.11.2019 20:44:06