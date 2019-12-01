Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 'Devlet beni izliyor" diyor, peki izledi de ne oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine adam takıldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Soylu, "Deli saçması bir konu bu. 'Devlet beni izliyor' diyor, peki izledi de ne oldu? Ne yapacaktınız da devlet bunu engelledi?" şeklinde konuştu.

"BU ZİHNİN HASTALIKLI HALİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun peşine adam takıldığı yönündeki iddiaya, "Bu bir zihnin hastalıklı hali. Birilerinin peşine adam takıldıysa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Deli saçması bir konu bu. 'Devlet beni izliyor' diyor, peki izledi de ne oldu? Ne yapacaktınız da devlet bunu engelledi? Siyaset açık bir alandır. Kendine gelen haberleri doğru sayarak, bir süreç oluşturmak isteyebilir. Bunu daha çok marjinal partiler yapardı geçmişte. Bunu konuşmaya bile gerek yoktur, marazi bir haldir, yok hükmündedir" yanıtını verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

(FETÖ'nün 'TSK imamı') Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.

(Kanun Hükmünde Kararname'lerle ilgili) 15 Temmuz akşamını hep beraber hatırlayalım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) yaşıyor, yaşamama ihtimali var mıydı? Allah'ın bir taktiri bugün yaşıyor. Burada Türkiye'nin üstünde büyük bir oyun oynandı. Türkiye çok büyük bir terör eylemi yaşamış. Devlet tedbir almasın mı? Devleti kaptırırsak yarın her şeyi kaptırırız.

FETÖ SÜRECİ

FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. ve bunu sökmek çok kolay değildir. ByLock da örgütün iletişim mekanizmasıdır. Daha önceden belirlenen insanların ifadeleri var, sınav soruşturmalarından elde edilen bilgiler var. Burada görüyoruz ki kapağı daha yeni açılan bir çember var. Bylock'un ilk keşfedilme zamanı 3-4 yıl önce bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz o döneme göre çok daha yüksek. O dönemde tespit edilemeyenler şu anda tespit edildi ve yeni bir alan bulundu. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız. ABD hala elebaşını tutuyor. Oranın finansal gücünü müdahale ediyor. Biz ABD'de bunların ne noktada olduğunu avcumuzun içi gibi biliyoruz. Biz biliyoruz da ABD bilmiyor mu?

BEŞTEPE'DEKİ CHP'Lİ İDDİASI

(Bir CHP'li Beştepe'de Erdoğan'la görüştü iddiası) Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Bir yalanı bir gerçek olarak ifade eden bir genel başkan var. Kandırıldı, kandırılmadı bunu izah etmesi gereken kişi kendisi. Sahte araba plakaları var, ismin kim olduğu ortaya çıktı. Olay çok somut ortada.

('CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktınız mı? Devlet imkanlarını kullanarak CHP'de bir açık arama gibi bir tutumunuz var mı?' sorusuna) Bu bir zihnin hastalıklı hali. Birilerinin peşine adam takıldıysa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Deli saçması bir konu bu. 'Devlet beni izliyor' diyor, peki izledi de ne oldu? Ne yapacaktınız da devlet bunu engelledi? Siyaset açık bir alandır. Kendine gelen haberleri doğru sayarak, bir süreç oluşturmak isteyebilir. Bunu daha çok marjinal partiler yapardı geçmişte. Bunu konuşmaya bile gerek yoktur, marazi bir haldir, yok hükmündedir.

CHP'ye seslenmek istiyorum: Doğu ve Güneydoğu'da var mısınız? HDP ve PKK'ya neden itiraz etmiyorsunuz? Bir sorgulayın kendinizi. Orada siyaset yapma şansına AK Parti sahipse siz de olabilmelisiniz. CHP'nin doğu ve güneydoğu'da olmayışı demokratik bir korkudur. Demokrasi sadece Ege'de yok.