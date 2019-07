Bakan Soylu: Kimsenin ülkesinde, zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kimsenin ülkesinde, kimsenin zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Bana sorarsanız, 'ülkenin durumu nasıldır?' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır" dedi.Trabzon'un Şalpazarı ilçesi sınırları içinde bulunan Sis Dağı'nın zirvesinde 200'üncü Sis Dağı Şenliği yapıldı. Kadınların yöresel kıyafetleri ile renklenen zirvede sahneye çıkan yerel sanatçılar türküler söyledi, horon oynandı. Şenliklere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik alanını gezen Bakan Soylu, selamlaştığı hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Alanı dolduranlar, Bakan Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'Şenlik alanına kurulan platformda konuşan Bakan Soylu, "Bizim kimsenin ülkesinde, kimsenin zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Ben bu şehrin evladıyım. Bana sorarsanız, 'ülkenin durumu nasıldır?' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır. Bu ülkeye ait, bu ülkenin güzelliğine ait ne varsa onu korumak bizim boynumuzun borcudur. Yeşilimizi, mavimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu, rızkımızı, inancımızı, değerlerimizi, kısacası bizi biz yapan ne varsa korumak ve bu ülkenin güzelliğini geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. İşte bugün bizim yaptığımız bundan başka bir şey değildir. Gayretimiz bunun içindir" dedi.'SABAHA KARŞI 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Bakan Soylu, güvenlik güçlerince Bitlis'te 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak, terörle büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Soylu, "Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize bakıyoruz. Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. İçerde Gabar'dan Kato'ya, Pülümür'den Bestler Dereler'e kadar, dışarıda Kandil'den Afrin'e, Azez ve Mare'ye kadar PKK'ya dünyayı dar ettik. Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi Hakkari'de etkisiz hale getirdiler. Hatırlarsınız, bir ara buralara da sızmak istediler, çok şükür şehit verdik ama geçit vermedik. Bu topraklarda şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE FELAKET SENARYOLARINA TESLİM OLMAYACAKTIR'Türkiye'nin felaket senaryolarına teslim olmayacağını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu:"Herkes müsterih olsun, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Millet olarak nasıl misafirperver olduğumuzu, ensar ruhunun ne olduğunu, muhacirlere nasıl davranmamız gerektiğini, ülkemizin huzurunu, sükünunu, kuralını, ilkesini nasıl muhafaza etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. 'Dün biz bunları yapıyoruz' diye bize kabahat bulanlar, bugün şimdi başka türlü fitnelerle bu huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Biz dara, sıkıntıya düşmüş kimseye halel getirmeyiz. Biz bu ülkede, dünyada bir daha Aylan bebek fotoğraflarının yaşanmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya insanlığın, komşuluğun, tarihin, Müslümanlığın ve imanımızın bize ne öğrettiğini de anlatabilecek kabiliyetten hiçbir zaman yoksun olmayız. Ensar çizgisinden sapmayız, yasal yollardan gelmiş hiçbir muhacirin de sınır dışı edilmesine müsaade etmeyiz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz. Bu politikamızdan herhangi bir sapmamız da söz konusu değildir. Ancak kaçak göçe de müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir. Dün de aynısını yapıyorduk, bugün de aynısını yapmaya devam edeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye felaket senaryolarına teslim olmayacaktır, bu meselelerin tamamından Türkiye güçlenerek çıkacaktır."'ÇOCUKLARINIZA YALVARIN SÜRAT YAPMASINLAR'Trafik kazalarında ölümlerin geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 35 gerilediğini aktaran Bakan Soylu, ailelerden çocuklarını sürat yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi. Bakan Soylu, "Memlekete gelenlere söylüyorum, aman trafik kurallarına dikkat edin. Yüzde 35 şu demektir, yaklaşık geçen yıldan bu yıla 2 bin vatandaşımızın trafik kazasından az ölümünü sağlayabilmek demektir. Allah'ınızı severseniz, her birinize yalvarıyorum, sizler de çocuklarınıza yalvarın, ne olursunuz sürat yapmasınlar, ne olursunuz trafikte emniyet kemerini bir vesileyle kullansınlar, ne olursunuz araçta giderken cep telefonu kullanmasınlar, ne olursunuz yaya geçitlerinden geçerken vatandaşımıza öncelik tanıyalım. Bunu yapalım, bizim dünyadaki trafik ölümlerinden daha az ölüme ulaşmamız, bilesiniz ki an meselesidir. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biliyoruz" ifadesinde bulundu.'BİZ HUZURU HAK EDEN BİR MİLLETİZ'Bakan Soylu, vatandaşlardan meskün mahalde, düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını da isteyerek, şunları söyledi:"Evet, silahı seven bir toplumuz, doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir, hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim."Uyuşturucu ile mücadele önemli başarılara imza atıldığını kaydeden Bakan Soylu, uyuşturucu sebebiyle ölümlerde 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 azalma olduğunu da kaydetti.Konuşmaların ardından Bakan Soylu yöreye özgü yelek giyip, kasket taktı.