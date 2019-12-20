Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız (2)

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÇIKIŞ YAKALADI'

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir 100 metre yarışı içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin 21'nci yüzyılın başında güçlü bir çıkış yakaladığını kaydeden Soylu, "Şimdi de hızlıca koşmaktadır. Ancak yarış bitmiş değil. 17 yıl kimseyi yanıltmasın. Bilakis, yarışın tam ortasındayız. Refah seviyesi olarak düne nazaran önemli bir gelişme kaydettik ama ulaşmamız gereken de bir seviye var. İşte, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişinin altındaki temel motivasyon da budur. Geldiğimiz yere bakmak, ama asıl gideceğimiz yere odaklanmak. Katettiğimiz mesafeyi yeterli görmemek ve hedeflerimize odaklanmak. Yarınını öngöremeyen bir ülkeyi, 2023 diyen, 2053, 2071 diyen bir ülke haline getirdik. Bunu hep birlikte, bir millet olarak başardık" diye konuştu.

TÜRKİYE YAŞANABİLİR ÜLKELER SIRALAMASINDA 7'NCİ

Bu değerlendirmelere katılmayanların olabileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"İçeride birtakım eleştiriler ortaya koyanlar olabilir. Ancak uluslararası araştırmalar, raporlar, bizim elimizdeki veriler, bunların çoğunu yalanlıyor. Bakın daha dün basında yer aldı, uluslararası büyük bir finans kuruluşunun (HSBC) açıkladığı bir ankete göre, dünyada en yaşanabilir ve çalışılabilir ülkeler sıralamasında Türkiye 7'nci sırada. Bizim gerimizde Fransa 17'nci sırada, ABD 23, ingiltere ise 27'nci sırada. Asıl ilginci, 7'nci sırada olduğumuz bu listede geçen yıl 28'inciydik. Bu anketi bir örnek olarak paylaştım. Elbette ki sadece buraya bakıp İngiltere veya Amerika'dan daha yüksek bir refah içinde olduğumuzu iddia edecek değiliz. Ancak bu ve bunun gibi pekçok araştırmada, farklı kriterlerde, güzel sonuçlar alıyoruz."

'BİR FIRSAT YAKALADIK'

Türkiye'nin olumsuzluklar ve terör örgütlerine karşı güçlü, ayakları üzerinde durması gerektiğini dile getiren Bakan Soylu, geçmişte yaşananlardan tecrübe alarak bir fırsatla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Soylu, "Bu fırsatı gelecek nesillere taşıyabilme imkanına hep birlikte sahip olalım. Bir takım itirazlar söz konusu, ne yapalım yani DAEŞ hemen yanı başımızda dururken Türkiye, birilerinin çomağıyla istediği gibi oynamasına müsaade mi etmeli? Ne yapsak yani, PKK'nın yıllarca güzellemeler düzdüğü Afrin'e girmese miydik? ABD'nin, Avrupa'nın sözüne bakıp, orada bir terör koridoruna başka bir şehir ile bütünleşmesine izin mi verseydik? 21'inci asrın başında Cumhurbaşkanımız savunma sanayisinde bu adımları atmamış olsaydı, henüz savunma sanayimizin yüzde 80'inde dışa bağımlı olsaydık, İHA, SİHA, atak helikopterlerimiz olmasaydı biz bugün ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytindalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı yapabilirdik ne de dünyanın bize 'Oturun oturduğunuz yerde' dediği zaman,'Burası bizim coğrafyamız' diyebilirdik" diye konuştu.

'YAN EVDE YANGIN ÇIKSA PERDENİZİ Mİ KAPATIRSINIZ'

Suriye ile Türkiye'nin 400 yıl aynı sancak altında yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, "Aynı secdeye dönerek birlikte namaz kıldık. Kız alıp kız verdik. Ne yapacaktık, yan tarafınızda tuz ve ekmek alıp verdiğiniz evde yangın çıksa perdeleri mi kapatırsınız? Kişi başı gelirde 2 bin dolardan 10 bin dolara geldik diye şımarmalı mıyız? Allah'ın bize emrettiklerini, medeniyetimizin bize öğrettiklerine sırtını mı dönmeliyiz? Dünyanın önünde diz çökmeyen, güçlü bir Türkiye var" dedi.