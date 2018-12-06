Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Baybars ile Telefonda Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı
Ayegül Baybars ile telefonda görüştü.
Bakan Soylu, mevkidaşı Ayegül Baybars'ı telefonla arayarak KKTC
'de iki gündür etkili olan yağış sonrası yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Mevkidaşına, sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziyelerini dile getiren Soylu, AFAD
olarak bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını da belirtti. - ANKARA
Süleyman Soylu,Kıbrıs
06 Aralık 2018 Perşembe 19:21