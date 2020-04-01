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Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs vaka sayısı 8 bin 852'e ölüm sayısı ise 117'ye yükselen İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "İstanbul'u esas etkileyen Avrupa. Tedbirleri aldık. Şunu söylemem gerekir ki alternatif her türlü tedbirlerimiz hazır" dedi.

01.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:20

Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün bütün illerimizde virüs vakası var. İstanbul 'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var. İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." dedi. Bu açıklamanın ardından İstanbul'daki durumla ilgili değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul için yeni tedbirler alınabileceğini söyledi.

"EN ÇOK İSTANBUL'A DİKKAT EDİYORUZ"

CNNTürk'te yayımlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız" dedi. İstanbul'un Türkiye'nin dünyaya açık penceresi olduğunu, bu nedenle en çok dikkat ettikleri ilin de İstanbul olduğunu belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ALTERNATİF TEDBİRLERİMİZ HAZIR"

"İstanbul Avrupa ile çok iç içe. Yani Avrupa'nın 9 ülkesine ve ardından diğer ülkelerine günler önce uçak seferlerini yasaklamamızın temel sebebi İstanbul'un yavaş yavaş yükseliyor olmasıydı. İstanbul'u esas etkileyen Avrupa. Tedbirleri aldık. Şunu söylemem gerekir ki alternatif her türlü tedbirlerimiz hazır. İşin başından itibaren senaryoların tamamına ait alınacak tedbirleri ortaya koyuyoruz."

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Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır
Etiketler: Süleyman Soylu, İstanbul, Avrupa, Güncel

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