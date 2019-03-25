Bakan Soylu: Listeleri Kandil Yazdı Verdi (2)

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KEÇİÖREN'DE SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katıldığı mitingin ardından Ankara'ya geldi. Bakan Soylu, Keçiören'de AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için destek istedi.'MANSUR YAVAŞ BAŞKAN OLURSA FELAKET OLUR'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili 'sahte senet' iddialarına değinen Bakan Soylu, "Geçen gece Mansur Yavaş'ı dinledim. Senet meselelerini bilmiyorum. Dinledikten sonra tatmin olmadım. Bir avukatım var, ona anlatmasını söyledim. Bu mesele, avukatlık mesleğine aykırı, kendi mesleğine aykırı. İş takipçiliği yapmak, yüzde10 almak, buna fatura kesmemek hepsi olmuş. İş takipçiliği yapan adamlar var. Kimin canı yandı, kimin canı yanmadı bakmazlar. Ama bu adam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olursa büyük bir felaket olur. PKK'ya ses çıkarmayacaksın, yüzde 10'culuk yapacaksın, ardından gelip Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacaksın. Yarın Ankara'yı kimin ellerine bırakacaksın belli olmayacak. Böyle birisine Ankara Büyükşehir Belediyesi teslim edilmez" dedi.'2 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan "Wonderland Eurasia'yı 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Kabahat buluyorlardı Ankapark'a. Hafta sonu 2 milyon kişi ziyaret etmiş. Kılıçdaroğlu'nun kafası yeter mi, Mansur Yavaş'ında kafası yetmez" diye konuştu.'2 GÜN SONRA İÇİN BEN KİRALAMIŞTIM'Bakan Soylu, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 10'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Soylu, "Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopter, onu bırakacaktı, ondan sonra ben kiralamıştım. 2 gün önce de başka meselede konuşmuştuk. Allah cennetine kavuştursun. Memleketimizi böyle güzel insanlarla buluştursun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İçişleri Bakanı Soylu'nun Konuşması-DetaylarHABER-KAMERA: Muhammet BAYRAM/ANKARA,