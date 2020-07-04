Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi

Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi (2)OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Mardin'deki programı sırasında duyurduğu, Mardin'in Derik ilçesinde kimyasal patlayıcının ele geçirildiği operasyonun detayı ortaya çıktı.

04.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:13
Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi (2)
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Mardin'deki programı sırasında duyurduğu, Mardin'in Derik ilçesinde kimyasal patlayıcının ele geçirildiği operasyonun detayı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Gap-Rıha' kırsalında düzenlenen operasyonda, kimyasal patlayıcının doğal sığınak içerisine gizlenmiş halde ele geçirildiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin 'Gap-Rıha' kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmeye yönelik icra ettiği operasyonda tespit edilen sığınakta 2 kilo kimyasal patlayıcı, 2 şarjör, 60 mühimmat, radyo, 2 ateşleme düzeneği anahtarı, elektronik devre kutusu, 7 elektrikli fünye ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın son zamanlarda verdiği ağır kayıplar için kimyasal patlayıcıyı büyükşehirlere göndereceği öğrenildi. Delil niteliğinde olan malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak ve diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Bakan Soylu Mardin’de kimyasal patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:19: Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi - Haber 22:15: Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı - Haber 22:13: İstanbul'da kara, deniz ve havadan "Yeni Normal" denetimleri - Haber 22:05: İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden "rahatsız" - Haber 22:05: Mardin'de ele geçirilen kimyasal patlayıcıyla büyükşehirleri hedef alacaklardı - Haber 21:41: Bakan Koca'dan düğünlerde tedbirleri hiçe sayanlara uyarı: Meydanı gelinle damada bırakın - Haber 20:53: Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:11: Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu - Haberler 18:12: Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu - Haberler 15:24: Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı - Haberler