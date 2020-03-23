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Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız

Bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını belirten Bakan Soylu, "Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.

23.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ürettikleri maskeleri depolarında tutan ve piyasaya sürmeyen firmalara yarına kadar süre verdiklerini, aksi halde fabrikalara el konulacağını açıkladı.

"İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

Bakan Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Instagram canlı yayınında konuğu oldu. Maske satan fabrikaların, mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planlarını öğrendiklerini belirten Soylu, eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda maske stokları yapan firmaları tespit ettiklerini açıkladı. Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"YARINA KADAR SÜRELERİ VAR"

Soylu stok yapan firmaların fabrikalarına el koyacaklarını açıklayarak, ''Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.

Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız

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Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Etiketler : Candaş Tolga Işık, Süleyman Soylu, Politika, Güncel

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