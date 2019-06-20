20.06.2019 17:09
Haberler» Güncel» Haber

Bakan Soylu "Midyatlılar buluşması"na katıldı

Bakan Soylu "Midyatlılar buluşması"na katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katıldı.

İÇİŞLERİ  Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katıldı.
Bakan Soylu buradaki açıklamasında, "5 yıl Beylikdüzü'nde ne yaptı, bir şey yapmış olsun. 11 tane kreş sözü vermiş, 1 tane yapmış. 'Sünni'ye cami, Alevi'ye Cemevi yapacağım' demiş, ikisini de aldatmış. Hiçbir şey yok. Yüzde 5.4 performansla İstanbul teslim edilmez" dedi.
Soylu konuşmasının devamında, "Otelde toplantıdan önce birlikte oluyorsun. Numara çekiyorlar bize. Programda kurallar içerisinde olacaksın, gideceksin otelde işi pişireceksin, orada numarayı çekeceksin. Ahlaktan ve faziletten bahsedeceksin. Beraber şike yaptığınız ortada şike yaptınız. Milletin size olan güvenini istismar etiniz. Binali Ağabey'in de güvenini oturup istismar ettiniz ve yalan söylediniz. Ben size söylüyorum, bir yalancıya İstanbul'u teslim etmeyin vebali bize kalır" diye konuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Süleyman Soylu, Fatih, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:41 Çatalca'da İmamoğlu ve Akşener'den ortak miting
18:41 Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde "Filistin devleti ve iki devletli çözüm" yok
18:40 Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...
18:38 ÇATALCA'DA İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK MİTİNG
18:38 Destici: "(Genelkurmay çatı davası kararı) Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin" - İSTANBUL
18:37 Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza
18:37 Dünya Mülteciler Günü