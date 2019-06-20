20.06.2019 17:26
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BAKAN SOYLU MİDYATLILAR BULUŞMASINA KATILDI

İdris TİFTİKCİİSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katıldı.

İdris TİFTİKCİİSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katıldı.
Bakan Soylu buradaki açıklamasında, 5 yıl Beylikdüzü'nde ne yaptı, bir şey yapmış olsun. 11 tane kreş sözü vermiş, 1 tane yapmış. 'Sünni'ye cami, Alevi'ye Cemevi yapacağım' demiş, ikisini de aldatmış. Hiçbir şey yok. Yüzde 5.4 performansla İstanbul teslim edilmez dedi.
Soylu konuşmasının devamında, Otelde toplantıdan önce birlikte oluyorsun. Numara çekiyorlar bize. Programda kurallar içerisinde olacaksın, gideceksin otelde işi pişireceksin, orada numarayı çekeceksin. Ahlaktan ve faziletten bahsedeceksin. Beraber şike yaptığınız. Ortada şike yaptınız. Milletin size olan güvenini istismar etiniz. Binali Ağabey'in de güvenini oturup istismar ettiniz ve yalan söylediniz. Ben size söylüyorum Bir yalancıya İstanbul'u teslim etmeyin vebali bize kalır diye konuştu.BAKAN SOYLU MİDYATLILAR BULUŞMASINA KATILDI
Kaynak: DHA
Beylikdüzü, Süleyman Soylu, Fatih, Güncel

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