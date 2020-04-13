Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Soylu: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.

13.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:31
Bakan Soylu: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İstifası kabul edilmeyen Soylu’dan yola devam mesajı: Mahçup oldum Haberler
İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan yola devam mesajı: Mahçup oldum
Muharrem İnce’den Soylu’nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu Haberler
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu görüntüler geldi Haberler
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu görüntüler geldi
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Haberler ›› Politika ››Bakan Soylu: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

13:00: İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü - Haberler 12:53: Sokağa Çıkma Yasağı En Çok O İlçede Delindi - Haberler 12:53: Termal Kamera Satışları Rekora Gidiyor - Haberler 12:53: iPhone Kullananlar App Store'daki Bu Uygulamayı İndirmesinler! - Haberler 12:53: Covid-19 ile Enfekte Olanların Vücudunda Neler Oluyor? - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi