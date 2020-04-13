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Bakan Soylu: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.

13.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:43
Bakan Soylu: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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