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Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesinin başta şehit ailelerini, gazilerini, terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik güçlerini, vatanını,...

13.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:00
Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini...
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesinin başta şehit ailelerini, gazilerini, terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik güçlerini, vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven herkesi sevindirip mutlu ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberinin duyulmasının ardından milyonlarca vatansever vatandaşın sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini ifade ederek bakana destek verdiğini belirten Ziya Sözen, istifanın kabul edilmemesinin de gündem olduğunu kaydetti. Sözen, "Bir taraftan destek açıklamaları yapılırken diğer taraftan Bakanın istifa haberinin hemen ardından başta FETÖ'cüler, PKK'lılar ve onların vagonuna takılanlar olmak üzere ülke düşmanları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve yorumlarla sevinç ve zafer çığlıkları atmışlardı. İstifa açıklamasına destek verenler ve sevinenler olduğu gibi istifa haberiyle ilgili hiç bir yorum yapmayıp pusuda bekleyip, rüzgara göre yön alanların varlığına da şahit olduk. İstifa haberine sevinen terör sevicileri Bakan Soylu'yu, amaçlarına ulaşmalarının önündeki en büyük engel olarak görüyorlar. Soylu'nun terörle ve teröristle mücadelesinden çok büyük rahatsızlar duyan bu güruh için Soylu'nun istifası bir nimet ve bir fırsat olarak görülmüştür. Soylu'nun istifa kararı terör örgütlerine bir anlık moral ve motivasyon kaynağı oldu. Terörle ve teröristle mücadele eden kahramanlarımızın da moral ve motivasyonunu bozdu" dedi.

"Bu istifa ile kimin kiminle hareket ettiği ortaya çıktı"

Ziya Sözen bu istifa ile kimin kiminle hareket ettiğinin net olarak ortaya çıktığını söyledi. Sözen, "Bu istifa ile kimin kimle hareket ettiğini, kimin dost, kimin düşman olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Kendilerine sözde cumhuriyetçi diyenlerin (CHP), kendilerine sözde milliyetçi diyenlerin (İP) en az teröristlerin arka bahçesi HDP kadar sevindiklerine sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla şahit olduk. Sözde cumhuriyetçilerin ve sözde milliyetçilerin Pensilvanya ile, Kandil ile aynı safta yer aldıklarına da şahit olduk. Bunların aynı merkezlerden yönetildiklerine de şahit olduk. Bu paylaşımlar bu sözde cumhuriyetçi ve sözde milliyetçilerin ihanet belgesi olarak tarihe geçmiştir. Bu anlamda kısa süreli bu istifa, bunları bir kez daha görmemize vesile olduğu için hayırlı olmuştur. Ülke olarak çok zor ve zahmetli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye diz çöktürdüğümüz bu günlerde Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik güçlerimizin kısa süreli olarak bozulan moral ve motivasyonlarını düzeltmiştir. Bu karar önümüzdeki zaman zarfında ülkemizin kaderinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu istifa kararını kabul etmeyen Cumhurbaşkanımıza şehit ailelerimiz, gazilerimiz, güvenlik korucularımız ve vatansever milletimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamalarını yaptı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Güncel
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