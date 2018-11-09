Bakan Soylu'nun Kabulü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Azerbaycan
Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Başkanı Azay Guliyev'i kabul etti.
Soylu'nun makamında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
"Ortak Çalışma ve İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç da Guliyev ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmenin ardından "Ortak Çalışma ve İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Kılıç ve Guliyev, imzalanan zaptın hayırlı olması temennisinde bulundu.