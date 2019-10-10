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Bakan Soylu'nun kabulü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere'nin Gu¨venlikten Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve beraberindekileri kabul etti.

10.10.2019 14:34Bakan Soylu'nun kabulü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere'nin Gu¨venlikten Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ve beraberindekileri kabul etti.
Bakan Soylu, makam odası girişinde karşıladığı İngiliz heyeti daha sonra makamında ağırladı.
Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem I·nce, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Bas¸kan Vekili Hasan Yiğit de kabulde hazır bulundu.
Toplantıda iki ülke arasındaki güvenlik politikalarının görüşüldüğü öğrenildi.

Süleyman Soylu, İngiltere, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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