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Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" olarak nitelendirdiği Çukur'un son bölümündeki avukat sahnesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

31.10.2019 12:23

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisindeki bir sahnede avukat rolündeki oyuncunun tartaklanmasına yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Funda Sadıkahmet Alp'in yaptığı suç duyurusunda avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve gelecek nesillerin diziden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Özel bir televizyon dizisinde akşam saatlerinde yayınlanan Çukur'un son bölümündeki avukat sahnesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından yapılan suç duyurusunda dizinin 29 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bölümündeki bir sahnede avukat rolündeki kişiye yönelik şiddet eğilimi, baskı ve tehdit ile 'yarın o adam çıkacak' gibi sözler söylendiği ve kötü muamele edildiği kaydedildi.

"AVUKATLIK MESLEĞİNE HAKARET EDİLİYOR"

"Avukat rolündeki kişinin ise hiçbir tepki vermeyerek ve susarak bu baskıya boyun eğdiği aktarılarak seyircinin gözünde normalleştirilen bu hususlar açıkça suç teşkil etmektedir" denen suç duyurusunda, "Özellikle genç izleyici kitlesine sahip Çukur isimli dizi gençlere kötü örnek olmakta ve maalesef şahsımın da dahil olduğu avukatlık mesleğinin bu sahne ile zedelenmesine ve itibarsızlaşmasına neden olmaktadır. Gelecek nesilleri olumsuz etkileyen bu dizide avukatlık mesleğine alenen hakaret edilmekte ve aşağılanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Avukat Sadıkahmet Alp suç duyurusunda ayrıca bu sahne ile mesleğin onur ve şerefinin ayaklar altına alındığını belirterek "Maalesef akılarda kalan avukatlara istediğini yaptırabilecek bir güç gösterisi ve hatta hukuksuz işlere teşvik etmeye çalışma avukatın yakasından tutup tehdit etmek olmuştur. Hak arama mücadelemizi avukatlar olarak kanunlar çerçevesinde tüm zorluklara rağmen verirken bu denli itibarsızlaştırılmanın haklı bir açıklaması olamayacağı gibi kabul edilemez" dedi.

Birçok avukatın hakaret ve tehditlere maruz kaldığının ve öldürülen avukatların gazetelerin 3. sayfalarına konu olduğunun aktarıldığı suç duyurusunda şikayetçi olmanın zorunlu olduğu açıklandı. Avukat Sadıkahmet Alp bu sahne ile ilgili 'hakaret' ve 'halkı kanunlara uymamaya tahrik etme' suçlarından kamu davası açılması talebinde bulundu.

BAKAN SOYLU SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun

Süleyman Soylu, Çukur, Magazin, Politika, Güncel


YORUMLAR (17)
KAFAMDA DELİ SORULAR ...:Mahvetmediğiniz bişey kalacak mı acaba merak ediyorum . . .
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ASLAN:ETKİLENME DOĞRUYSA HAYVANLAR ALEMİ BELGESELLERİDE ÇOK TEHLİKELİ ORDADA GUCU GUCU YETENE
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EMRE:HUKUK DERSİ 1: HUKUK KURALLARINI İKTİDAR BELİRLER.
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HAHAHAHA:Atv''yi komple kapatmak lazım o zaman arka sokaklar, edho gibi filmleri de izlemeyelim saçmalama bakan ya saçmalama
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2 0
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SELAMİ:rtük ün ailesi yokmu acaba
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AD:Siz dizilerle ugrasicaniza Önce kendi pislikllerinizi temizleyin
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18 16
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DEPDEP:ee yanlışmı yokmu öyle avukatlar korkuyla parayla rüşvetle neler neler yapıyorlar
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18 2
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KİBAR FEYZO:Millet bir şeylere uyanacak diye ödleri kopuyor.!
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12 7
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HALİT BOSNASARAYLI:Yahu haftada 40 dizi yayınlanıyor. Yayınlayana ne dersin seyreden ne dersin. . . Geri kalan programlar da evlere şenlik. . . Dedi kodu, geyik muhabbetleri, spor yazarı denen gevezelerin saçma sapan konuşmaları. . . Manyak bir toplum olduk çıktık. . . Bilgi ve kültür programı bir tane bile yok. Yuh olsun.
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BİRGARİPDERVİŞ39:reyting uğruna her türlü şaklabanlığa izin veriliyor infaz koruma memurunun tartaklanmasına da degineydi keşke avukat hanım. . .
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